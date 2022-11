W trzęsieniu ziemi zginęło blisko 270 osób. "Większość ofiar to dzieci, które były jeszcze w szkole"

Do co najmniej 268 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Indonezji. Wśród zabitych jest wiele dzieci, które zostały pogrzebane pod gruzami budynków szkolnych. Służby ratunkowe nadal poszukują 151 osób, a ponad 58 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych.

Do 268 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi na wyspie Jawa. Jak podała Narodowa Agencja Zarządzania Katastrofami (BNPB), ponad tysiąc osób jest rannych, a 151 uznaje się za zaginione. Ponad 58 tysięcy mieszkańców musiało zostać ewakuowanych z terenów dotkniętych katastrofą, a co najmniej 22 tys. budynków uległo uszkodzeniu. Trzęsienie ziemi, które w poniedziałek nawiedziło Jawę, największą wyspę Indonezji, miało magnitudę 5,6. Jego epicentrum znajdowało się w dystrykcie Cianjur, ok. 120 km na północny zachód od stolicy kraju, Dżakarty.