Świat Indonezja. Przeszukują wrak promu. "Oni wciąż mogą tam być" Oprac. Agnieszka Stradecka |

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu Źródło wideo: Reuters/Basarnas Źródło zdj. gł.: BASARNAS

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Prom Virgo Transport 8 wywrócił się w niedzielę rano u południowych wybrzeży wyspy Borneo. Na Morzu Jawajskim panowały trudne warunki, a w jednostkę uderzały trzymetrowe fale, które spowodowały jej przewrócenie się i ostateczne zatonięcie. Na pokładzie znajdowało się ponad 230 osób. W piątek nurkowie wydobyli z wnętrza wraku trzy ciała, co podniosło bilans ofiar śmiertelnych do dziewięciu. Los 126 osób pozostaje nieznany.

Akcja wciąż trwa

Jak podała agencja prasowa Reuters, akcję poszukiwawczo-ratunkową utrudniają warunki pogodowe w miejscu wypadku. Podmuchy wiatru, wysokie fale i silne prądy do czwartku uniemożliwiały nurkom zbliżenie się do wraku. Dopiero w ciągu ostatnich godzin sytuacja uspokoiła się na tyle, by eksperci mogli wejść do wnętrza jednostki. Arianto Ardi z biura agencji ratowniczej w pobliskim mieście Banjarmasin powiedział, że dostanie się do wnętrza statku utrudniała także jego zamknięta konstrukcja z niewielką liczbą okien.

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Według indonezyjskiego prawa w przypadku podobnej katastrofy akcja poszukiwawcza trwa co najmniej tydzień. Marcellus Jayawibawa z Indonezyjskiego Instytutu Ochrony przekazał, że chociaż nawet rodziny zaginionych zaczynają powoli tracić nadzieję na powrót bliskich do domu, niektórzy pasażerowie, uwięzieni w wodoszczelnych kabinach, mogli przeżyć.

- Mówimy tu o ludzkim życiu. Musimy mieć na uwadze, że choć prawdopodobieństwo jest niewielkie, oni wciąż mogą tam być - podsumował.