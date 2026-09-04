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Spowił ich toksyczny dym, władze ogłaszają stan wyjątkowy

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Toksyczna mgła zagraża sąsiednim krajom
Malezja walczy z pożarem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MUHAMMAD FAJRI
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Pożary lasów na azjatyckiej wyspie Borneo powodują rozprzestrzenianie się gęstego smogu i zagrażają ludziom oraz zwierzętom. Wśród uratowanych z zagrożonego terenu znalazły się dwa orangutany - matka i jej młode.

Dwa orangutany - około 20-letnia samica i jej roczna córka - zostały uratowane z korony drzewa znajdującego się tuż nad dymiącymi torfowiskami na Borneo. Zwierzęta trafiły do kliniki na obserwację. Wstępne badania wykazały, że nie odniosły obrażeń i nie ucierpiały poważnie z powodu dymu. Jak informuje agencja informacyjna APF, jeśli kolejne badania potwierdzą ich dobry stan zdrowia, zostaną wypuszczone na wolność.

Przedstawiciel Agencji Ochrony Zasobów Naturalnych w prowincji Borneo Środkowego Muriansyah przekazał, że ratownicy dopiero podczas ewakuacji zauważyli, że samicy towarzyszy młode. Orangutanica otrzymała imię Raya, od nazwy pobliskiej ulicy, a jej córkę nazwano Rayu.

Pożary trawią Azję, w Malezji ogłoszono stan wyjątkowy

Pożary lasów w Indonezji objęły od początku roku ponad 200 tysięcy hektarów. Gęsty, toksyczny smog rozprzestrzenił się na Borneo, Sumatrę, Malezję, Singapur oraz Filipiny i zagraża zdrowiu ponad pięciu milionów mieszkańców oraz zwierzętom. Służby walczą z żywiołem, między innymi przy pomocy samolotów, które zrzucają miliony litrów wody. Wywołują także sztuczny deszcz. W ubiegłym miesiącu w Kalimantan w części Borneo uratowano co najmniej siedem innych orangutanów zagrożonych przez pożary.

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Skutki pożarów odczuwa także Malezja. W piątek w okręgu Serian w stanie Sarawak ogłoszono stan wyjątkowy po tym, jak smog z pożarów po indonezyjskiej stronie Borneo doprowadził do gwałtownego pogorszenia jakości powietrza. W niektórych częściach stanu zamknięto szkoły.

Jak przekazała agencja informacyjna Reuters, malezyjskie władze uznają poziom wskaźnika zanieczyszczenia powietrza powyżej 300 za niebezpieczny, a 500 za próg do ogłoszenia stanu wyjątkowego. W piątek w Serian wskaźnik osiągnął 519.

Toksyczny dym zagraża kilku sąsiednim krajom
Toksyczny dym zagraża kilku sąsiednim krajom
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MUHAMMAD FAJRI

One są szczególnie narażone

Populacja orangutanów drastycznie spada. Na Borneo szacowano ją w 2016 roku na ok. 57 tys. Z kolei spis z lat 2021-2023 wskazuje na około 11 tys. osobników na Sumatrze. Wiele orangutanów z tej wyspy, zwłaszcza z gatunku tapanuli, zginęło w powodziach w listopadzie i grudniu ubiegłego roku.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
zwierzętaIndonezjaMalezja
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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