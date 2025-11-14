Logo TVN24
Świat

Całe wioski pod masą błota. Są martwi i zaginieni

|
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko w Indonezji doprowadziło do śmierci dwóch osób
Źródło: Barnasas/Reuters
W Indonezji doszło do osuwiska spowodowanego silnymi opadami deszczu. Zeszło ono na wioski, doprowadzając do śmierci dwóch osób. Wielu mieszkańców uważanych jest za zaginionych.

W środkowej Indonezji, na wyspie Jawa, w ostatnich dniach występowały intensywne opady monsunowe. Wcześniej w tym tygodniu agencja meteorologiczna kraju wydała ostrzeżenie przed ekstremalną pogodą, mogącą doprowadzić do katastrof naturalnych.

Osuwisko w Indonezji. Martwi i zaginieni

W czwartek wieczorem lokalnego czasu ulewy doprowadziły do osuwiska w powiecie Cilacap w prowincji Jawa Środkowa. Zeszło ono na trzy pobliskie wioski. W piątek wieczorem władze poinformowały, że w wyniku osuwiska zginęły dwie osoby, a 21 uważanych jest za zaginione. Służbom udało się uratować 23 mieszkańców. W piątek rano akcję ratowniczą utrudniały niekorzystne warunki.

"Niestabilne warunki gruntowe stanowiły wyzwane dla zespołu poszukiwawczo-ratowniczego szukającego ofiar o tak wczesnej godzinie. Mimo to w piątek rano zespół kontynuował działania poszukiwawczo-ratownicze" - napisał w oświadczeniu Abdul Muhari, rzecznik Narodowej Agencji Zarządzania Katastrofami. Dodał, że w celu przyspieszenia operacji na miejsce wysłano ciężki sprzęt.

Na zdjęciach opublikowanych przez indonezyjskie służby widać ratowników szukających zaginionych w nocy i nad ranem na błotnistym terenie po osuwisku.

Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT

Sezon monsunowy w Indonezji

Sezon monsunowy w Indonezji trwa najczęściej od listopada do kwietnia. Silne opady często doprowadzają do osuwisk, powodzi błyskawicznych i podtopień. Według ekspertów zmiany klimatu zwiększają intensywność tych zjawisk. Wcześniej w listopadzie powodzie błyskawiczne i osuwiska w prowincji Papua w indonezyjskiej części Nowej Gwinei zabiły co najmniej 15 osób. Także w listopadzie na wyspie Bali w wyniku powodzi zginęło 18 osób.

18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, AP News, CNA International

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT

IndonezjaPowódź
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
