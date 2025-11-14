Całe wioski pod masą błota. Są martwi i zaginieni

W środkowej Indonezji, na wyspie Jawa, w ostatnich dniach występowały intensywne opady monsunowe. Wcześniej w tym tygodniu agencja meteorologiczna kraju wydała ostrzeżenie przed ekstremalną pogodą, mogącą doprowadzić do katastrof naturalnych.
Osuwisko w Indonezji. Martwi i zaginieni
W czwartek wieczorem lokalnego czasu ulewy doprowadziły do osuwiska w powiecie Cilacap w prowincji Jawa Środkowa. Zeszło ono na trzy pobliskie wioski. W piątek wieczorem władze poinformowały, że w wyniku osuwiska zginęły dwie osoby, a 21 uważanych jest za zaginione. Służbom udało się uratować 23 mieszkańców. W piątek rano akcję ratowniczą utrudniały niekorzystne warunki.
"Niestabilne warunki gruntowe stanowiły wyzwane dla zespołu poszukiwawczo-ratowniczego szukającego ofiar o tak wczesnej godzinie. Mimo to w piątek rano zespół kontynuował działania poszukiwawczo-ratownicze" - napisał w oświadczeniu Abdul Muhari, rzecznik Narodowej Agencji Zarządzania Katastrofami. Dodał, że w celu przyspieszenia operacji na miejsce wysłano ciężki sprzęt.
Na zdjęciach opublikowanych przez indonezyjskie służby widać ratowników szukających zaginionych w nocy i nad ranem na błotnistym terenie po osuwisku.
Sezon monsunowy w Indonezji
Sezon monsunowy w Indonezji trwa najczęściej od listopada do kwietnia. Silne opady często doprowadzają do osuwisk, powodzi błyskawicznych i podtopień. Według ekspertów zmiany klimatu zwiększają intensywność tych zjawisk. Wcześniej w listopadzie powodzie błyskawiczne i osuwiska w prowincji Papua w indonezyjskiej części Nowej Gwinei zabiły co najmniej 15 osób. Także w listopadzie na wyspie Bali w wyniku powodzi zginęło 18 osób.
Autorka/Autor: Krzysztof Posytek
Źródło: Reuters, AP News, CNA International
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT