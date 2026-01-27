Logo TVN24
Świat

Osuwisko w Indonezji. 23 żołnierzy zginęło podczas ćwiczeń

Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Osuwisko w Indonezji
Źródło: Reuters
23 żołnierzy zginęło w wyniku zejścia osuwiska w Indonezji - poinformowały we wtorek służby. Na miejscu tragedii od kilku dni wciąż trwa akcja ratunkowa. Mieszkańcy zostali ewakuowani.

Osuwisko zeszło w sobotę rano w wiosce Pasir Langu, położonej na górzystym terenie, około 100 kilometrów na południowy wschód od stolicy Indonezji, Dżakarty.

Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w której udział bierze 800 ratowników. Rzecznik indonezyjskiej agencji ds. łagodzenia skutków katastrof (BNPB) Abdul Muhari przekazał we wtorek, że 42 osoby wciąż uznaje się za zaginione.

Zginęło 23 żołnierzy

Ofiary śmiertelne to 23 żołnierzy indonezyjskiej piechoty. Na wojskowych, uczestniczących w ćwiczeniach, zeszła lawina błotna.

- Do zdarzenia doszło z powodu ekstremalnych warunków pogodowych i ulewnych opadów deszczu, które spowodowały osuwisko na terenie poligonu - przekazał rzecznik jednostki, cytowany przez agencję prasową Reuters.

Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Źródło: PAP/EPA/BNPB

Władze ewakuowały mieszkańców Pasir Langu i tymczasowo zakwaterowały ich w lokalnych obiektach rządowych, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Indonezja jest w trakcie szczytu pory deszczowej. W ubiegłym tygodniu powodzie nawiedziły także stolicę kraju. Dwa miesiące temu na Sumatrze żywioł zabił 1200 osób, a na początku stycznia na wyspie Siau zginęło 16 osób.

Autorka/Autor: ast/dd

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BNPB

Indonezja
