Osuwisko w Indonezji. 23 żołnierzy zginęło podczas ćwiczeń

Osuwisko zeszło w sobotę rano w wiosce Pasir Langu, położonej na górzystym terenie, około 100 kilometrów na południowy wschód od stolicy Indonezji, Dżakarty.

Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w której udział bierze 800 ratowników. Rzecznik indonezyjskiej agencji ds. łagodzenia skutków katastrof (BNPB) Abdul Muhari przekazał we wtorek, że 42 osoby wciąż uznaje się za zaginione.

Zginęło 23 żołnierzy

Ofiary śmiertelne to 23 żołnierzy indonezyjskiej piechoty. Na wojskowych, uczestniczących w ćwiczeniach, zeszła lawina błotna.

- Do zdarzenia doszło z powodu ekstremalnych warunków pogodowych i ulewnych opadów deszczu, które spowodowały osuwisko na terenie poligonu - przekazał rzecznik jednostki, cytowany przez agencję prasową Reuters.

Władze ewakuowały mieszkańców Pasir Langu i tymczasowo zakwaterowały ich w lokalnych obiektach rządowych, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Indonezja jest w trakcie szczytu pory deszczowej. W ubiegłym tygodniu powodzie nawiedziły także stolicę kraju. Dwa miesiące temu na Sumatrze żywioł zabił 1200 osób, a na początku stycznia na wyspie Siau zginęło 16 osób.