Indonezja. 19 osób zginęło na skutek osunięcia się ziemi

Ulewne deszcze spowodowały, że na indonezyjskiej wyspie Sulawesi (Celebes) doszło do osunięć ziemi. Zginęło co najmniej 19 osób - podały w niedzielę lokalne władze. Ucierpiały szczególnie okolice osady Makale w dystrykcie Tana Toraja. Trwają tam poszukiwania dwóch zaginionych osób.

Osuwiska. Ofiary śmiertelne

Co najmniej 19 osób zginęło pogrzebanych pod osuwiskami - podały w niedzielę lokalne władze. W osadzie Makale trwają poszukiwania dwóch zaginionych osób. W akcji ratunkowej uczestniczą żołnierze, policjanci i ochotnicy.

W Indonezji w porze deszczowej często dochodzi do osunięć ziemi, jednak w niektórych miejscach zjawisko to nasiliło się w wyniku wylesiania. Na początku marca w wyniku gwałtownych powodzi i osunięć ziemi na Sumatrze zginęło co najmniej 30 osób - przypomniała AFP.