Jako pierwszy pokonał most linowy. "Czekaliśmy na ten moment"

Pierwszy orangutan przekracza most linowy w Indonezji Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Nagranie zostało zarejestrowane w kabupatenie (odpowiedniku polskiego powiatu) Pakpak Bharat w prowincji Sumatra Północna w Indonezji. Widać na nim młodego samca orangutana sumatrzańskiego, który wchodzi na most linowy, w pewnym momencie odwraca się do kamery - jakby zdawał sobie sprawę z jej obecności - a następnie kontynuuje swoją wędrówkę.

- Przez dwa lata obserwowaliśmy i czekaliśmy na ten moment. Widok młodego samca orangutana przekraczającego most linowy w koronach drzew to ogromny krok milowy w ochronie przyrody - powiedziała Helen Buckland z brytyjskiego Towarzystwa Orangutanów Sumatrzańskich (SOS).

SOS, wspólnie ze swoim indonezyjskim partnerem Tangguh Hutan Khatulistiwa (TaHuKah), są autorami projektu mostu linowego. Wcześniej podobne konstrukcje były wykorzystywane do pomocy innym naczelnym, takim jak gibony czy langury, ale w przypadku orangutanów zastosowano ją po raz pierwszy.

Pierwszy orangutan przekracza most linowy w Pakpak Bharat w Indonezji Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Rozdzielone populacje mogą się połączyć

Około 10-metrowy most linowy jest rozwieszony nad drogą, która łączy odległe społeczności ludzkie z cywilizacją. Stanowi jednak poważną przeszkodę dla około 350 orangutanów sumatrzańskich, które żyją w tym rejonie. Modernizacja drogi w 2023 roku poszerzyła lukę w koronach drzew, uniemożliwiając małpom przedostanie się na drugą stronę. W wyniku tego populacja orangutanów została podzielona. Brak możliwości ponownego połączenia zagroził ich przyszłości, gdyż małe, izolowane populacje są narażone na chów wsobny oraz obniżoną odporność.

W 2024 SOS i TaHuKah zainstalowały cztery mosty linowe nad drogą, aby zapewnić możliwość przechodzenia z jednej strony na drugą jak największej liczbie gatunków. Projekt był tani i szybki w realizacji - każdy most wymagał zaledwie 200 metrów liny, a instalacja trwała od czterech do pięciu dni. Przy każdym z mostów zamontowano kamery, które rejestrowały przekraczające je gatunki zwierząt - były wśród nich małpy i wiewiórki. W 2026 przeprawę pokonał pierwszy orangutan, co daje nadzieję, że rozdzielone populacje zaczną się ze sobą krzyżować i unikną negatywnych skutków izolacji.