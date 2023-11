27-latek zabity przez tygrysa swojego szefa. Tragedia wywołała oburzenie

27-letni Suprianda zginął w trakcie karmienia tygrysa należącego do jego szefa, indonezyjskiego biznesmena Andre Sugianto. Biznesmen został aresztowany, zaś tragiczny wypadek wywołał w kraju oburzenie, rzucając światło na rynek nielegalnego handlu chronionymi zwierzętami.

27-letni Suprianda doznał w sobotę śmiertelnych obrażeń w trakcie karmienia należącego do swojego pracodawcy tygrysa sumatrzańskiego - poinformował w niedzielę indonezyjski "Jakarta Globe". Do zdarzenia doszło w indonezyjskim mieście Samarinda, a ciało mężczyzny miała znaleźć jego żona.

Suprianda pracował dla wpływowego lokalnego potentata drzewnego oraz właściciela siłowni, biznesmena Andre Sugianto. - (Suprianda) poszedł nakarmić tygrysa około 10:30. Gdy po południu wciąż nie było go w domu, poszłam to sprawdzić i znalazłam go leżącego w tygrysiej klatce, całego zakrwawionego - przyznała w rozmowie z "South China Morning Post" żona 27-latka.