Świat Ludzie w panice wybiegali z kościoła. Trzęsienie ziemi na wyspie Franciszek Wajdzik |

Trzęsienie ziemi w Indonezji Źródło wideo: Reuters

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We wtorek na indonezyjskiej wyspie Celebes doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,7. Jak podała agencja prasowa Associated Press zginęła jedna osoba, a co najmniej 38 zostało rannych. Epicentrum wstrząsów miało miejsce około 43 kilometry na południowy wschód od stolicy wyspy - miasta Palu na głębokości około 10 kilometrów. Trzęsienie doprowadziło do uszkodzenia kilku budynków.

Powrót traumatycznych wspomnień

Mocne wstrząsy były szczególnie odczuwalne w zamieszkałym przez około 400 tysięcy osób mieście Palu. W stolicy wyspy Celebes ewakuowano kilka szpitali. Doszło także do uszkodzenia wielu budynków, w tym co najmniej 67 domów. W sieci pojawiły się filmy pokazujące moment, kiedy ziemia się zatrzęsła. Na jednym z nich widać ludzi wybiegających z jednego z kościołów na wyspie. Indonezyjskie służby podały, że po głównym trzęsieniu wystąpiło co najmniej 71 wstrząsów wtórnych.

- Wstrząsy były niezwykle silne. Mamy traumę po poprzednim trzęsieniu, dlatego zdecydowaliśmy się zostać na zewnątrz. Boimy się, że wstrząsy wtórne powrócą - powiedział jeden z mieszkańców.

W 2018 roku wyspę Celebes nawiedziło potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5. Zginęło w nim 4340 osób, a ponad 10 tysięcy zostało rannych. Indonezja leży na granicy tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia, przez co jest narażona na występowanie trzęsień ziemi. Jest to obszar otaczający Ocean Spokojny, gdzie w wyniku jego położenia na granicach płyt tektonicznych, dochodzi często do licznych trzęsień ziemi i erupcji wulkanów.

Redagował dd