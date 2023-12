Kolejna erupcja wulkanu, pasażerowie utknęli na lotnisku

czytaj dalej

Orkan Pia przyczynił się do śmierci co najmniej dwóch osób. W Holandii upadające drzewo raniło 39-letnią kobietę, która mimo pomocy lekarskiej zmarła w szpitalu. Do tragedii doszło również na belgijskim jarmarku bożonarodzeniowym. Silny wiatr spowodował także sporo wypadków i utrudnień, a nad Bałtykiem doszło do podtopień.