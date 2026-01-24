Szukają zaginionych pod masą błota. Wznowiono akcję

Indonezyjskie służby przeszukują obszar osuwiska na Jawie Źródło: Reuters

W sobotę w prowincji Jawa Zachodnia, nieopodal miasta Bandung, w wyniku długotrwałych opadów deszczu doszło do osuwiska. Służby odnalazły 10 ciał, a policja próbuje je zidentyfikować. Pod ziemią ma znajdować się jeszcze około 80 osób - poinformowała indonezyjska krajowa agencja ds. poszukiwań i ratownictwa (Basarnas).

- Liczba osób zaginionych jest wysoka. Dziś postaramy się zoptymalizować nasze działania poszukiwawczo-ratownicze - powiedział w sobotę agencji informacyjnej Reuters Abdul Muhari, rzecznik Basarnas.

Dedi Kurniawan, 36-letni mieszkaniec wioski Pasir Langu, gdzie doszło do osuwiska powiedział, że nigdy nie widział takiej katastrofy. - To pierwszy raz, kiedy doszło tutaj do tak dużego osuwiska. Wcześniej zdarzały się tylko powodzie - mówił.

Ulewne i długotrwałe opady

W sobotę na Jawie wciąż intensywnie padało, co zmusiło służby do przerwania akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Wznowiono ją w niedzielę rano.

Indonezyjska agencja meteorologiczna ostrzegała wcześniej przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, w tym ulewnymi deszczami, które od kilku dni nawiedzają Jawę.

