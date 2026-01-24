Osuwisko pochłonęło domy. Szukają 82 osób

Po osuwisku w regionie Jawa Zachodnia Źródło: Reuters

Jak poinformowała w sobotę indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków katastrof BNPB, do katastrofy doszło w prowincji Jawa Zachodnia. Ziemia osunęła się w wiosce niedaleko miasta Bandung. Siedem osób zginęło, a 82 są zaginione.

Ulewne, długie opady

- Liczba zaginionych jest wysoka, dziś postaramy się zoptymalizować działania poszukiwawcze i ratownicze - powiedział agencji informacyjnej Reuters rzecznik BNPB Abdul Muhari.

Indonezyjska agencja meteorologiczna ostrzegała wcześniej przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, w tym ulewnymi deszczami, które od kilku dni utrzymują się nad Jawą.