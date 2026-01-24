Osuwisko pochłonęło domy. Szukają 82 osób

Jak poinformowała w sobotę indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków katastrof BNPB, do katastrofy doszło w prowincji Jawa Zachodnia. Ziemia osunęła się w wiosce niedaleko miasta Bandung. Siedem osób zginęło, a 82 są zaginione.
Ulewne, długie opady
- Liczba zaginionych jest wysoka, dziś postaramy się zoptymalizować działania poszukiwawcze i ratownicze - powiedział agencji informacyjnej Reuters rzecznik BNPB Abdul Muhari.
Indonezyjska agencja meteorologiczna ostrzegała wcześniej przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, w tym ulewnymi deszczami, które od kilku dni utrzymują się nad Jawą.
Autorka/Autor: ast
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters