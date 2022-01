Trzęsienie ziemi w Indonezji. Wstrząsy odczuwalne w Dżakarcie

Trzęsienie ziemi nawiedziło w piątek Jawę, wyspę należącą do Indonezji. Miało magnitudę 6,6. Wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Dżakarcie - poinformowały indonezyjskie służby.

Jak podała indonezyjska agencja meteorologiczna BMGK, do trzęsienia ziemi doszło na głębokości 10 kilometrów. Epicentrum znajdowało się 52 kilometry od prowincji Banten. Eksperci ocenili, że nie miało ono potencjału do wywołania tsunami. Magnituda została początkowo określona na 6,7, ale została obniżona do 6,6.