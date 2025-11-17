Masa ziemi i błota zeszła na domy na Jawie. Są ofiary śmiertelne

Do osuwiska doszło w niedzielę na terenie kabupatenu (jednostki administracyjnej o szczebel niższej od prowincji) Banjarnegara położonego w prowincji Jawa Środkowa na Jawie. Było ono następstwem obfitych opadów deszczu, związanych z porą deszczową. W wyniku żywiołu zginęły co najmniej dwie osoby - przekazała w poniedziałek indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. Dodała, że trwają poszukiwania 27 zaginionych osób.
Jak podał Reuters, na skutek osuwiska zniszczonych zostało 30 budynków.
Osuwiska w Indonezji
Zaledwie kilka dni wcześniej również na terenie Jawy Środowej, w powiecie Cilacap, zeszło osuwisko. Jak podała agencja Reuters, zginęło co najmniej 16 osób, a siedem nadal jest poszukiwanych.
W Indonezji trwa pora deszczowa, która rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do kwietnia. Szef indonezyjskiej agencji meteorologicznej Dwikorita Karnawati uważa że w tym roku będzie dłuższa niż zwykle, przez co zwiększy się wystąpienia ryzyko katastrof naturalnych związanych z opadami, w tym powodzi i osuwisk.
Autorka/Autor: anw
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: BPBD BANJARNEGARA, Reuters