Masa ziemi i błota zeszła na domy na Jawie. Są ofiary śmiertelne

Osuwisko na Jawie

Do osuwiska doszło w niedzielę na terenie kabupatenu (jednostki administracyjnej o szczebel niższej od prowincji) Banjarnegara położonego w prowincji Jawa Środkowa na Jawie. Było ono następstwem obfitych opadów deszczu, związanych z porą deszczową. W wyniku żywiołu zginęły co najmniej dwie osoby - przekazała w poniedziałek indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. Dodała, że trwają poszukiwania 27 zaginionych osób.

Jak podał Reuters, na skutek osuwiska zniszczonych zostało 30 budynków.

Osuwiska w Indonezji

Zaledwie kilka dni wcześniej również na terenie Jawy Środowej, w powiecie Cilacap, zeszło osuwisko. Jak podała agencja Reuters, zginęło co najmniej 16 osób, a siedem nadal jest poszukiwanych.

W Indonezji trwa pora deszczowa, która rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do kwietnia. Szef indonezyjskiej agencji meteorologicznej Dwikorita Karnawati uważa że w tym roku będzie dłuższa niż zwykle, przez co zwiększy się wystąpienia ryzyko katastrof naturalnych związanych z opadami, w tym powodzi i osuwisk.