Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Gigantyczna dziura w ziemi. Cały czas się powiększa

Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Sumatra (Indonezja) zmaga się z powodziami
Źródło: Reuters/BASARNAS
Ogromna dziura w ziemi, o głębokości około stu metrów, pojawiła się w wiosce Pondok Balik w Indonezji. Jak donoszą lokalne media, cały czas się powiększa i zagraża lokalnym społecznościom.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Dziura w ziemi, która znajduje się w wiosce Pondok Balik położonej w dystrykcie Ketol w Indonezji, cały czas się powiększa. Jak donoszą lokalne media, zajmuje ona powierzchnię ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. Jej głębokość wynosi około 100 metrów.

- To, co widzimy w Pondok Balik, to w rzeczywistości osuwisko, a nie zapadlisko - powiedział Adrin Tohari, dyrektor Centrum Badań nad Katastrofami Geologicznymi w Narodowej Agencji Badań i Innowacji (BRIN). Dodał, że gleba w tym regionie zawiera w sobie osady piroklastyczne składające się z materiału tufowego, powstałego w wyniku aktywności nieczynnego obecnie wulkanu Geurendong. Materiał ten jest geologicznie młody i nie uległ jeszcze całkowitemu zagęszczeniu, przez co jest kruchy i podatny na osunięcia.

Dziura w ziemi

Eksperci z Narodowej Agencji Badań i Innowacji (BRIN) przekazali, że powstawanie dziury może trwać już od dziesiątek, jeśli nie setek lat i jest uzależnione od lokalnej aktywności sejsmicznej i opadów deszczu w tym regionie. Władze ostrzegają, że niestabilne warunki gruntowe mogą w każdej chwili doprowadzić do dalszych osuwisk.

Z informacji przekazanych przez lokalne media wynika, że do tej pory dziura w ziemi uszkodziła kilkanaście dróg, a także gospodarstwa rolne i uprawy. Miejscowi martwią się o swoje domy i miejsca pracy. Ze względu na skrajne zagrożenie, rząd Indonezji całkowicie odgrodził to miejsce.

Ze zdjęć satelitarnych Google Earth z 2010 roku wynika, że na tym obszarze znajdowała się już niewielka dziura. - Z czasem erozja ją pogłębiła i poszerzyła, tworząc duży otwór, który widzimy dzisiaj - powiedział Adrin Tohari. Ekspert podejrzewa, że trzęsienie ziemi, które wystąpiło w 2013 roku o magnitudzie 6,2, przyczyniło się do osłabienia struktury zbocza, powodując dalszą niestabilność i powiększenie się dziury.

Dziura w ziemi w wiosce Pondok Balik położonej w dystrykcie Ketol w Indonezji
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Źródło: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Źródło: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Źródło: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Źródło: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Źródło: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Źródło: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Źródło: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Źródło: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Źródło: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: indiatoday.in, TRT World, cnbcindonesia.com

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

Udostępnij:
Tagi:
Indonezja
Czytaj także:
Powodzie w Południowej Australii
"Nigdy nie widziałam takiego deszczu"
Świat
Mgły
Gęste mgły. Tu należy uważać
Prognoza
Słońce przebija się przez chmury
Słońce przebije się przez chmury
Prognoza
Ostrzeżenia hydrologiczne, wysoki stan wody
Tu sytuacja na rzekach nadal jest niebezpieczna
Prognoza
Kilkudniowe śnieżyce uwięziły mieszkańców Alaski w domach
Spadły prawie trzy metry śniegu. Mieszkańcom kończą się opał i leki
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Kto nocą powinien spodziewać się opadów
Prognoza
Pod 74-letnim wędkarzem z gminy Gardeja (woj. pomorskie) załamał się lód
Lód załamał się pod wędkarzem. Mężczyzna nie przeżył
Polska
Dąb Józef z województwa pomorskiego
Drzewo Roku 2026 w Polsce. Oto kandydaci
Polska
Przymrozki
Dni będą ciepłe, ale noce - chłodne. Tu chwyci mróz
Prognoza
Szympans karłowaty (bonobo)
Szympans uszkodził szybę w zoo. W środku byli zwiedzający
Świat
ksiezyc pelnia AdobeStock_1822283583
Niedługo całkowite zaćmienie Księżyca. Gdzie będzie można je zobaczyć
Ciekawostki
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co nas czeka
Prognoza
Sytuacja pogodowa nad Europą
W sobotę było ponad 20 stopni. A jaki będzie marzec?
Prognoza
Rozmarzająca kra na stawie w Przemyślu
Zalane piwnice i ulice. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy
Polska
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Rozpoczęła się meteorologiczna wiosna
Polska
Roztopy
Żółte alarmy na północy kraju. IMGW ostrzega przed roztopami
Polska
Wiosna, przedwiośnie, bazie
Taki będzie pierwszy dzień marca
Prognoza
Narciarze uratowali mężczyznę zakopanego w śniegu
Odkopali go spod śniegu. Powiedział "muszę znaleźć żonę" i zjechał w dół stoku
Świat
Noc, deszcz
W części kraju nad ranem popada
Prognoza
Wiosennie we Wrocławiu
Wiosenny ostatni dzień lutego. "Wreszcie widzę uśmiech na twarzy"
Polska
Po utracie jaj samica bielika amerykańskiego złożyła kolejne
Para bielików straciła jaja przez kruki. Miesiąc później nadeszła radosna nowina
Świat
Strażacy ratują turystów, którzy utknęli na niszczycielu z II wojny światowej
Utknęli na niszczycielu, bo wiatr zwiał trap
Świat
Będzie pogodnie, wiosna
Antycyklony utworzą blokadę. Co to dla nas oznacza
Prognoza
Astma to poważna choroba
Jak zminimalizować ryzyko ataku astmy w domu i w biurze. Naukowcy radzą
Smog
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Burze zniszczyły ponad 230 tysięcy domów
Świat
Peru, osuwisko
Ogromna masa błota spłynęła ze zbocza
Świat
Komar widliszek z gatunku Anopheles gambiae - zdj. ilustracyjne
Zbadano, kiedy rozsmakowały się w ludzkiej krwi
Nauka
Odwilż, przedwiośnie
Powieje wiosną w ostatni dzień lutego
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Artemis łapie kolejne opóźnienie. NASA zmienia plany
Świat
Ciepło w Polsce
Korzystny biomet i spora dawka słońca. Pogoda na jutro
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom