Świat

Indonezja. Erupcja wulkanu, najwyższy poziom ostrzeżeń

|
Lewotobi Laki-laki
Lewotobi Laki-laki znów wybuchł
Źródło: Bockheanno Tolok/Reuters
Indonezyjski wulkan Lewotobi Laki-laki znów się przebudził, wyrzucając dym na wysokość wielu kilometrów. Agencja geologiczna kraju podniosła ostrzeżenie do najwyższego poziomu. Zarządzono ewakuacje.

Lewotobi to wulkan znajdujący się na wyspie Flores w Indonezji. Ma dwa stożki: Laki-laki, aktywniejszy, nazywany męskim, oraz Perempuan, określany żeńskim.

Erupcja wulkanu w Indonezji

W środę Lewotobi Laki-laki znów dał o sobie znać. Erupcja rozpoczęła się o godzinie 1.35 lokalnego czasu i trwała przez około dziewięć minut - przekazała w oświadczeniu agencja geologiczna Indonezji. Wulkan wyrzucił dym na wysokość 10 kilometrów. Agencja dodała, że Lewotobi Laki-laki wybuchł także dwie godziny wcześniej - wówczas chmura dymu osiągnęła wysokość dziewięciu kilometrów.

Ewakuacje i zamknięte lotnisko

W związku ze znacznym wzrostem aktywności wulkanu od poniedziałku indonezyjska agencja geologiczna podniosła ostrzeżenia do najwyższego poziomu.

- Mieszkańcy okolic wulkanu powinni być świadomi potencjalnej lawiny piroklastycznej, ktora może wystąpić w przypadku silnych opadów deszczu - powiedział Muhammad Wafid, szef agencji geologicznej.

Po erupcjach ewakuowano dziesiątki osób - podała Avelina Manggota Hallan, urzędniczka lokalnej agencji ds. łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. Operator portu lotniczego Fransiskus Xaverius Seda w Maumere w prowincji Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, gdzie znajduje się wulkan, poinformował w mediach społecznościowych, że do czwartku port lotniczy pozostanie zamknięty.

Lewotobi Laki-laki znów wybuchł
Lewotobi Laki-laki znów wybuchł
Źródło: Bockheanno Tolok/Reuters

Pacyficzny Pierścień Ognia

Poprzednia erupcja Lewotobi Laki-laki miała miejsce w sierpniu. Jeszcze wcześniej wulkan wybuchł w lipcu, wywołując zakłócenia w ruchu lotniczym. Większość mieszkańców opuściła swoje domy po dużej erupcji z listopada 2024 roku, która zabiła 10 osób i uszkodziła tysiące domów.

Indonezja leży w Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To strefa częstszych erupcji wulkanicznych i trzęsień ziemi, złożona z pasu rowów oceanicznych łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Otacza niemal nieprzerwanie Ocean Spokojny na długości około 40 tysięcy kilometrów. W samej Indonezji znajduje się ponad 120 wulkanów.

Nocne niebo rozświetliła ogromna kolumna popiołu i ognia

Nocne niebo rozświetliła ogromna kolumna popiołu i ognia

Przez wulkan odwołano loty do turystycznego raju

Przez wulkan odwołano loty do turystycznego raju

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Indonezjawulkany
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
