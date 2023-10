El Nino potęguje suszę na Bali. Są regiony, w których nie padało od pięciu miesięcy

Wpływ El Nino

El Nino to anomalia pogodowa, związana z ociepleniem wód we wschodniej części Pacyfiku. Powstaje, gdy wiejące w strefie międzyzwrotnikowej pasaty ulegają osłabieniu. Słabsze porywy wiatru mniej skutecznie wprawiają nagrzane wody oceanu w ruch, co prowadzi do nagromadzenia ciepła w okolicach równika i oddawania go do atmosfery. Wpływa to nie tylko na warunki panujące w morzu, ale także na cyrkulację powietrza. Zmiany, jakie zachodzą na skutek anomalii, utrzymują się przez długi czas. El Nino może wpływać na pogodę na całym świecie.