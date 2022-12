Sto rajskich wysp na aukcji w Sotheby's. Wyjątkowa szansa czy ryzyko zniszczenia nietkniętego ekosystemu?

Atol Widi we wschodniej Indonezji trafił na sprzedaż. Oferta zakupu stu niezamieszkałych wysp pojawiła się w domu aukcyjnym Sotheby's. Budzi obawy aktywistów na rzecz ochrony środowiska oraz części lokalnej społeczności. Podnoszą oni, że to jeden z najlepiej zachowanych ekosystemów koralowych świata, a przyspieszony rozwój turystyki na wyspach może doprowadzić do jego zniszczenia.