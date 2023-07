Woda wdziera się do szpitali i domów. Nie żyje 37 osób

Monsunowe ulewy nawiedziły północne Indie. Jak podały lokalne media, w powodziach i lawinach błotnych zginęło co najmniej 37 osób, a wiele osób wciąż oczekuje na ratunek. Zagrożona jest też stolica kraju - poziom wody w przepływającej przez Delhi rzece Jamuna jest niebezpiecznie wysoki.

Wezbrane rzeki, obfite opady

Jak podały w poniedziałek lokalne media, ulewne deszcze przyczyniły się do śmierci co najmniej 37 osób. Ofiary śmiertelne zanotowano w stanach Himachal Pradesh, Radżastan, Uttarakhand i Pendżab. Ulewy spowodowały osunięcia ziemi i powodzie, jak również wezbrania rzek. Stan wody w rzece Jamuna, która przepływa przez Delhi wzrósł w poniedziałek do niemalże alarmowego.