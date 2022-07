Prawie 50 ofiar śmiertelnych uderzeń piorunów. W Indiach trwa sezon monsunowy

W wiosce położonej w Uttar Pradesh zginęło w czwartek od uderzeń piorunów siedem osób. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych wyładowań atmosferycznych w tym stanie w tym tygodniu wzrósł do 49.

"Ludzie umierają częściej od piorunów"

Wysoka liczba ofiar śmiertelnych skłoniła rząd do wydania nowych wytycznych dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas burzy - przekazał rzecznik rządu stanowego Shishir Singh. - Ludzie umierają częściej od piorunów niż w incydentach związanych z deszczem, chociaż jest to czas, kiedy ludzie (zwykle) umierają w powodziach - powiedział Singh. Sezon monsunowy w Indiach trwa od czerwca do września. Według danych rządowych, od kwietnia w Indiach pioruny zabiły prawie 750 osób.