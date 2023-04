Temperatura przekracza 40 stopni. Władze zawieszają lekcje

Piekielne gorąco

Już w lutym urząd informował, że w tym roku Indie doświadczą bardzo silnych fal upałów w okresie od marca do maja. Wtedy to średnia temperatura maksymalna dla całych Indii wyniosła aż 29,54 st. C. To najwyższy wynik odnotowany od 1901 roku, kiedy biuro zaczęło prowadzić swoje rejestry.