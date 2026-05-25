Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ponad 45 stopni na termometrach. Nie żyje kilkanaście osób

|
Upał w Indiach
Gorąco w Indiach
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: crab
Co najmniej 16 osób zginęło z powodu upału w południowych Indiach od początku sezonu letniego. W ostatnich dniach temperatura powietrza przekracza tam 45 stopni Celsjusza. Skwar dotyka także inne regiony kraju, które zmagają się nie tylko z ekstremalnie wysoką temperaturą.

Pora letnia w Indiach trwa zwykle od marca do czerwca. Jak podały władze tego kraju, z powodu gorąca, na południu Indii w tym sezonie zginęło już co najmniej 16 osób. Ekstremalny upał dotyka wiele regionów. W ciągu dnia temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza, a miejscami słupki na termometrach pokazują wartości powyżej 45 st. C. Niezwykle ciepło jest także w nocy.

"Bezprecedensowy" upał

Zgony odnotowano w stanie Telangana w południowej części kraju. Tamtejsze władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie gorących dni.

- Intensywność upałów sięgnęła bezprecedensowych poziomów - powiedział Ponguleti Srinivasa Reddy, członek rządu Telengany.

Wśród osób szczególnie narażonych na upał znajdują się kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby starsze. Eksperci zaznaczają, że ekstremalnie wysoka temperatura prowadzi do odwodnienia, osłabienia organizmu, a w skrajnych przypadkach nawet do zatrzymania pracy niektórych narządów.

Kolejki po wodę pitną

Upał dręczy nie tylko mieszkańców południowej części Indii. Gorąco jest także na północy kraju. W stolicy kraju, Nowym Delhi i okolicach termometry wskazują wartości powyżej 40 stopni Celsjusza. Jak informuje agencja informacyjna Reuters, mieszkańcy zmagają się nie tylko z ekstremalną temperaturą, lecz także z niedoborem wody pitnej. W miniony weekend wiele osób ustawiało się w kolejkach do cystern z wodą.

Upał jest nieodłącznym elementem pory letniej w Indiach. Jednak, zdaniem naukowców, z powodu zmiany klimatu fale ekstremalnego gorąca stają się coraz dłuższe i intensywniejsze.

Źródło: Reuters, AFP
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24
1 godz 16 min
pc
Czar prysł?
TVN24
35 min
pc
"Noclegownia? To był hardkor, to mi siadło na psychikę". Młodych bezdomnych stale przybywa
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
IndieUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
TVN24
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
TVN24
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
TVN24
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
TVN24
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie
TVN24
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
TVN24
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
TVN24
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
TVN24
shutterstock_1697366587
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Ukraina wciąż walczy ze skutkami zmasowanego rosyjskiego ataku
Setki zniszczonych budynków. Ogromne straty po zmasowanym ataku
TVN24
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
TVN24
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie. Są oficjalne wyniki
TVN24
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON niczym Tom Cruise w głośnym nagraniu. Tak je skomentował
TVN24
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
WARSZAWA
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
TVN24
Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano nakaz ewakuacji w związku z uszkodzonym zbiornikiem z toksyczną substancją
Znaleziono pęknięcie w zbiorniku. "Nie jesteśmy bezpieczni"
Świat
Władysław Kosniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: to będzie test naszego przywództwa
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
Prognoza
Wypadek na krajowej "50"
Jedna osoba ranna, zablokowana krajowa "50"
WARSZAWA
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Odwołali prezydenta. Co dalej?
TVN24
Inicjatorzy referendum. Z mikrofonem Jan Hoffman
Inicjator referendum ogłosił sukces i zaapelował do premiera
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom