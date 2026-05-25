Świat Ponad 45 stopni na termometrach. Nie żyje kilkanaście osób Franciszek Wajdzik

Gorąco w Indiach

Pora letnia w Indiach trwa zwykle od marca do czerwca. Jak podały władze tego kraju, z powodu gorąca, na południu Indii w tym sezonie zginęło już co najmniej 16 osób. Ekstremalny upał dotyka wiele regionów. W ciągu dnia temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza, a miejscami słupki na termometrach pokazują wartości powyżej 45 st. C. Niezwykle ciepło jest także w nocy.

"Bezprecedensowy" upał

Zgony odnotowano w stanie Telangana w południowej części kraju. Tamtejsze władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie gorących dni.

- Intensywność upałów sięgnęła bezprecedensowych poziomów - powiedział Ponguleti Srinivasa Reddy, członek rządu Telengany.

Wśród osób szczególnie narażonych na upał znajdują się kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby starsze. Eksperci zaznaczają, że ekstremalnie wysoka temperatura prowadzi do odwodnienia, osłabienia organizmu, a w skrajnych przypadkach nawet do zatrzymania pracy niektórych narządów.

Kolejki po wodę pitną

Upał dręczy nie tylko mieszkańców południowej części Indii. Gorąco jest także na północy kraju. W stolicy kraju, Nowym Delhi i okolicach termometry wskazują wartości powyżej 40 stopni Celsjusza. Jak informuje agencja informacyjna Reuters, mieszkańcy zmagają się nie tylko z ekstremalną temperaturą, lecz także z niedoborem wody pitnej. W miniony weekend wiele osób ustawiało się w kolejkach do cystern z wodą.

Upał jest nieodłącznym elementem pory letniej w Indiach. Jednak, zdaniem naukowców, z powodu zmiany klimatu fale ekstremalnego gorąca stają się coraz dłuższe i intensywniejsze.