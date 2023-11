Toksyczna piana pokryła rzekę niczym kra. Ludzie i tak weszli do wody

Na rzece Jamuna w północnych Indiach pojawiła się toksyczna, biała piana – wynika z zarejestrowanego we wtorek nagrania. Za jej formowanie odpowiada nagromadzenie ścieków oraz odpadów przemysłowych. Toksyczna piana pokryła rzekę tuż przed obchodami hinduistycznego święta, w trakcie którego wierni zanurzają się w wodach tej rzeki.

Jamuna jest jedną z najważniejszych rzek w Indiach, stanowi główny dopływ Gangesu. Przepływająca przez gęsto zaludnione obszary rzeka od lat zmaga się jednak z problemem nadmiernego zanieczyszczenia. Jak wynika z nagrań, zarejestrowanych we wtorek nad rzeką, poziom zanieczyszczeń stał się tak wysoki, że doprowadził do pokrycia się powierzchni wody gęstą, toksyczną pianą, przypominającą lodową krę.

Toksyczna piana na rzece Jamunie

Nagranie zarejestrowano w trakcie przelotu drona nad wodami Jamuny na wysokości indyjskiej stolicy - New Delhi. Jak wyjaśnił w rozmowie z agencją Reutera były doradca władz miasta, taka piana powstaje na skutek akumulacji ścieków i nieprzetworzonych odpadów przemysłowych. Nie jest to pierwszy raz, kiedy można zaobserwować jej unoszenie się na powierzchni Jamuny. W ostatnich latach toksyczna piana pojawiła się na Jamunie co najmniej kilkukrotnie.