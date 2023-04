Nie żyje kilkunastu uczestników masowej uroczystości

Organizowane przez rząd masowe wydarzenie w indyjskim stanie Maharasztra zakończyło się śmiercią dla co najmniej 13 osób - poinformował dziennik "Times of India". Ofiary śmiertelne doznały udaru cieplnego. Uroczystość mająca na celu uhonorowanie jednego z indyjskich działaczy społecznych odbywała się na otwartym powietrzu podczas upalnej i słonecznej pogody.

Dziennik przekazał, że liczba osób, które zmarły z powodu udaru cieplnego wzrosła do 13. Wcześniej podawano informację o 11 zgonach. Wśród zmarłych jest dziewięć kobiet i czterech mężczyzn, miały one od 42 do 64 lat. Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. W poniedziałek wieczorem w szpitalach pozostawało ośmiu uczestników ceremonii.