Tak sucho nie było w Indiach od ponad 100 lat. Winne może być El Nino

Z danych Indyjskiego Departamentu Meteorologicznego (India Meteorological Department) wynika, że od 1 czerwca do 31 sierpnia spadło w Indiach o 10 procent mniej opadów niż zwykle występuje o tej porze roku, czyli w czasie monsunu.

Ponadto tylko w samym sierpniu opady były o 36 procent niższe od średniej dla tego miesiąca. Zdaniem ekspertów to niepokojące dane.

Sezon monsunowy

Monsun to wiatr sezonowy, który wieje między oceanem a lądem. Rozróżnia się monsun letni i zimowy. Ten pierwszy przynosi niektórym regionom świata, na przykład Indiom, obfite opady deszczu. Dzięki nim suchsze obszary położone w głębi lądu są nawadniane. Monsuny tworzą się u południowych i wschodnich wybrzeży Azji, a także w Zatoce Gwinejskiej i Ameryce Środkowej. Pora monsunowa w Indiach trwa zwykle od czerwca do września.

Dzięki monsunom gospodarka Indii jest w stanie dobrze prosperować. To cykliczne zjawisko dostarcza prawie 70 procent deszczu, którego ten kraj potrzebuje do nawadniania gospodarstw rolnych oraz uzupełniania zbiorników i warstw wodonośnych. Mniejsze opady w sezonie monsunowym odbiją się negatywnie na zbiorze plonów, ale nie tylko. Deficyt letnich opadów może sprawić, że podstawowe produkty, takie jak cukier, rośliny strączkowe, ryż i warzywa będą droższe.

Niższa produkcja może również zmusić władze Indii, drugiego co do wielkości producenta ryżu, pszenicy i cukru na świecie, do nałożenia większych ograniczeń na eksport tych towarów.