Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Indie. Śmiercionośne burze z piorunami. Nie żyje 14 osób

|
Burza, pioruny, Indie
Śmiercionośne powodzie w indyjskim stanie Asam
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Sandycinecam / Shutterstock
Co najmniej 14 osób zginęło, a osiem zostało rannych wskutek uderzeń piorunów we wschodnich Indiach. Jak podały lokalne media, wśród ofiar jest dziecko. W regionie spodziewane są kolejne opady.

W Indiach trwa pora monsunowa, którą cechują ulewne deszcze, niekiedy niesione przez burze. We wtorek wyładowania przetoczyły się przez stan Jharkand we wschodniej części kraju.

Pioruny śmiertelnie raziły kilkanaście osób

Burze okazały się tragiczne w skutkach. Według informacji podanych przez policję w wyniku uderzeń towarzyszących im piorunów w całym stanie zginęło 14 osób, a osiem zostało rannych. Najwięcej osób, dziewięć, zginęło w dystrykcie Giridih. Jak przekazał dziennik "Deccan Herald", większość z nich to rolnicy, którzy pracowali na polach, gdy zaskoczyła ich pogoda. W dystrykcie Dumka pioruny zabiły trzy osoby, w tym dziecko. Pozostałe dwie ofiary śmiertelne to mieszkańcy dystryktu Latehar.

Nie zanosi się na to, by w najbliższych dniach pogoda w Jharkandzie miała się uspokoić. W środę Indyjski Departament Meteorologiczny (IMD) ostrzegł przed dalszymi ulewami, które mają nawiedzać stan w kolejnych dniach. W lipcu powodzie i osuwiska wywołane przez intensywne opady doprowadziły do śmierci niemal 90 osób w stanie Asam w północno-wschodnich Indiach oraz 15 w stanie Kerala na południu kraju.

CZYTAJ TAKŻE: Powodzie po monsunowych ulewach. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Burza z piorunami w Indiach
Burza z piorunami w Indiach
Źródło zdjęcia: Sandycinecam / Shutterstock

Tysiące ofiar piorunów w Indiach

W 2025 roku w Jharkandzie odnotowano ponad 200 zgonów związanych z pogodą, a większość z nich przypisano piorunom - wynika z informacji IMD. Każdego roku zabijają one w Indiach około dwóch tysięcy osób. Według oficjalnych danych w latach 1967-2019 w wyniku rażenia piorunem zginęło w Indiach ponad 100 tysięcy osób. To ponad jedna trzecia ofiar śmiertelnych katastrof naturalnych w tym kraju.

Według badania pozarządowej organizacji Climate Resilient Observing Systems Promotions Council między kwietniem 2020 roku a marcem 2021 w kraju zarejestrowano ponad 18 milionów uderzeń piorunów. Indyjski portal ekologiczny Down to Earth podał, że między rokiem 2019 a 2025 liczba wyładowań atmosferycznych w kraju wzrosła o 400 procent, a uderzenia piorunów odnotowuje się przez cały rok, a nie tylko w porze monsunowej.

Redagowała ast

Źródło: Deccan Herald, Reuters, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
28 min
pc
"Geniusz przestępstwa" zrobił skok stulecia. Opuścił więzienie
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Indieburzeulewy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Kostkomeduza śmiercionośna (Chironex fleckeri) to najbardziej jadowite zwierzę morskie na świecie
13-latek zmarł po poparzeniu przez kostkomeduzę. Władze ostrzegają
Świat
Burze, upał
Za skwarem przyjdą burze. Alarmy dla większości kraju
Prognoza
Upalny dzień nad jeziorem w Piasecznie
30 stopni o 9 rano. Blisko nocy tropikalnej na Śnieżce
Polska
Kratery Księżyca
Media: rakieta Muska rozbiła się o Księżyc
Nauka
Upał, sklejka
41 stopni w wyliczeniach modeli. Niewykluczone pobicie rekordu
Polska
slonce upal shutterstock_2469525397
We wtorek było nawet 37 stopni. W środę będzie goręcej
Polska
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza? Tu grzmi pod wieczór
Pogoda
Spalone tereny w okolicach miasta Porto Germeno
Pożary w Grecji. Wiatr osłabł, ale nadciąga gorąco
Świat
Upalny dzień w czeskiej Pradze
W Europie pada rekord za rekordem. Skwar nie odpuszcza
Świat
Trzęsienie ziemi w Pizie
Trzęsienie ziemi w Toskanii. "Jakby ciężarówka uderzyła w budynek"
Świat
Upał w Polsce
Tak skwar będzie szedł przez Polskę. Możliwe 40 stopni i więcej
Polska
Symulacja pożaru lasu
Co się dzieje z lasem w czasie pożaru
Polska
Burza, RCB
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Upał w Korei Południowej
Takiego alarmu jeszcze tu nie było
Świat
Zdjęcie zrobione przy pomocy drona ukazuje pogożelisko po pożarze lasu w Limburgii, Holandia
Ewakuowano uczestników kempingu. Płonie rezerwat przyrody
Świat
Burza nad Ursynowem
Burzowa noc na Waszych zdjęciach
Polska
Noc, burza
Gdzie jest burza? Porywy wiatru mogą osiągać nawet do 100 km/h
Prognoza
Grad w Łodzi
Burza nad Łodzią. "Sporo tego gradu spadło"
Polska
Ogromne zniszczenia w Grecji
Kolejne ewakuacje. "To okropne uczucie"
Świat
kran, kropla, woda, ogród, susza
Była wielka rzeka, jest rzeczka. Susza taka, że w nocy nie mają wody
Polska
Klin gorąca
Ekstremalny upał, a potem diametralna zmiana pogody
Prognoza
Możliwe są ulewy
Alert RCB dla pięciu powiatów. "Unikaj otwartych przestrzeni"
Polska
Strażacy walczą z pożarem we francuskiej Żyrondzie
Ponad 140 nieletnich zatrzymanych w związku z pożarami
Świat
Konie uciekające przed ogniem niedaleko miasta Megara
Biegły w panice, za nimi szalał pożar. Nagranie
Świat
Polscy strażacy podczas działań w okolicy Avili w Hiszpanii
Polacy walczą z ogniem w Hiszpanii. "To jest po prostu mgnienie oka"
Świat
Jeden z pożarów w rejonie Spokane w stanie Waszyngton
Ogień wdarł się do miasta. "Tak wyglądają strefy wojenne"
Świat
Upał, lato, noc
Skwar powróci i prędko nie odpuści. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Chiny walczą ze skutkami powodzi
Tajfun dawno przeszedł, wciąż walczą z powodziami
Świat
Upał, słońce, gorąco, skwar, żar, nawodnienie
Na rekord gorąca czekaliśmy 105 lat. "Znów może zostać pobity"
Prognoza
Tatry, burza
Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują po górach
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom