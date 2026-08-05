Świat Indie. Śmiercionośne burze z piorunami. Nie żyje 14 osób Krzysztof Posytek |

Śmiercionośne powodzie w indyjskim stanie Asam Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Sandycinecam / Shutterstock

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W Indiach trwa pora monsunowa, którą cechują ulewne deszcze, niekiedy niesione przez burze. We wtorek wyładowania przetoczyły się przez stan Jharkand we wschodniej części kraju.

Pioruny śmiertelnie raziły kilkanaście osób

Burze okazały się tragiczne w skutkach. Według informacji podanych przez policję w wyniku uderzeń towarzyszących im piorunów w całym stanie zginęło 14 osób, a osiem zostało rannych. Najwięcej osób, dziewięć, zginęło w dystrykcie Giridih. Jak przekazał dziennik "Deccan Herald", większość z nich to rolnicy, którzy pracowali na polach, gdy zaskoczyła ich pogoda. W dystrykcie Dumka pioruny zabiły trzy osoby, w tym dziecko. Pozostałe dwie ofiary śmiertelne to mieszkańcy dystryktu Latehar.

Nie zanosi się na to, by w najbliższych dniach pogoda w Jharkandzie miała się uspokoić. W środę Indyjski Departament Meteorologiczny (IMD) ostrzegł przed dalszymi ulewami, które mają nawiedzać stan w kolejnych dniach. W lipcu powodzie i osuwiska wywołane przez intensywne opady doprowadziły do śmierci niemal 90 osób w stanie Asam w północno-wschodnich Indiach oraz 15 w stanie Kerala na południu kraju.

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Burza z piorunami w Indiach Źródło zdjęcia: Sandycinecam / Shutterstock

Tysiące ofiar piorunów w Indiach

W 2025 roku w Jharkandzie odnotowano ponad 200 zgonów związanych z pogodą, a większość z nich przypisano piorunom - wynika z informacji IMD. Każdego roku zabijają one w Indiach około dwóch tysięcy osób. Według oficjalnych danych w latach 1967-2019 w wyniku rażenia piorunem zginęło w Indiach ponad 100 tysięcy osób. To ponad jedna trzecia ofiar śmiertelnych katastrof naturalnych w tym kraju.

Według badania pozarządowej organizacji Climate Resilient Observing Systems Promotions Council między kwietniem 2020 roku a marcem 2021 w kraju zarejestrowano ponad 18 milionów uderzeń piorunów. Indyjski portal ekologiczny Down to Earth podał, że między rokiem 2019 a 2025 liczba wyładowań atmosferycznych w kraju wzrosła o 400 procent, a uderzenia piorunów odnotowuje się przez cały rok, a nie tylko w porze monsunowej.

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Redagowała ast