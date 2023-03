Chciał zrobić sobie selfie ze słoniem. Zwierzę zadeptało 27-latka na śmierć

Do zdarzenia doszło we wtorek. 27-latek w pobliżu jednego ze wzgórz nieopodal miejscowości Pochampalli w stanie Tamilnadu na południu kraju zauważył dwa słonie wyłaniające się z lasu. Podszedł do nich i wyciągnął telefon, aby sfotografować je i zrobić sobie selfie z jednym ze zwierząt - opisuje gazeta "The Times of India".