Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Słoń stratował człowieka na terenie świątyni

ind-0001
Słoń stratował człowieka w indyjskiej świątyni
Źródło: Reuters
Słoń stratował jedną osobę w Indiach. Zwierzę zostało sprowadzone na festiwal świątynny i najprawdopodobniej spanikowało. Wypadek zwrócił uwagę na problem wykorzystywania słoni do wydarzeń, podczas których panuje ścisk i hałas.

Do zdarzenia doszło w południowych Indiach. Słoń został sprowadzony na festiwal religijny odbywający się w świątyni Kidangoor na południu kraju. Jak podały lokalne media, w pewnym momencie zwierzę wpadło w panikę i wpadło na stojących w pobliżu ludzi.

Niebezpieczne dla ludzi i zwierząt

Jak przekazał portal "Times of India", słoń stratował kierowcę pojazdu, którym został przywieziony do świątyni, jak również zraniło jednego ze swoich opiekunów. Zwierzę zaczęło także atakować zaparkowane w pobliżu samochody. Interweniować musiały lokalne władze, które wykorzystały strzałki uspokajające, aby obezwładnić ssaka.

Według lokalnych mediów, to nie jedyny Wypadki zwróciły uwagę opinii publicznej na problem wykorzystywania słoni żyjących w niewoli podczas festiwali świątynnych. Hałas i długie godziny spędzane w tłumie wiążą się z ogromnym stresem, co zwiększa ryzyko wpadnięcia ssaka w panikę. Wielu ekspertów domaga się zaostrzenia przepisów, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno ludziom, jak i zwierzętom.

Źródło: Reuters, Times of India

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Indiezwierzęta
Czytaj także:
Noc, deszcz
Nocą miejscami popada, w dzień - zagrzmi
Prognoza
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Nadciągają opady i burze. Tu spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
Powodzie w stanie Pernambuco w Brazylii
Woda zalała całe dzielnice, osuwiska przygniotły domy
Świat
Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus)
Już się pojawiły w Tatrach. Apel do turystów
Polska
Wir zaobserwowany w Małopolsce
Wirujące słupy piachu i pyłu na nagraniach
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Gorąca prędko nie zobaczymy
Prognoza
Nadchodzą opady
Opady deszczu zmierzają do Polski. Co nas czeka
Prognoza
Rakieta
Kolejny satelita dla Wojska Polskiego
Nauka
Prognozowana temperatura na 3 maja
W Polsce cieplej niż w Hiszpanii. Taka pogoda ma swoją cenę
Prognoza
Pożar w parku narodowym Czeska Szwajcaria
Ogień trawi "Czeską Szwajcarię"
Świat
Burza, pioruny
Burze przyjdą po majówce. Gdzie ich się spodziewać
Prognoza
Będzie pogodnie
Lokalnie może być nawet 30 stopni
Prognoza
Gorąco w majówkę
Temperatura poszybowała. Tu było najcieplej
Polska
Ciepło, majówka
W części kraju zrobi się gorąco
Prognoza
Falcon
Świetlisty wir pojawił się na niebie
Ciekawostki
Humbak Timmy znów płynie
Ratowali go ponad miesiąc. Czasami na bałtycką pułapkę nie ma recepty
Agnieszka Stradecka
Wulkan
Kłęby dymu nad wulkanem. Zboczem zeszła lawina
Świat
Ciepło, słonecznie
Polska będzie najcieplejszym miejscem w Europie. Co nas czeka po majówce?
Prognoza
Podczas kontroli patrol drogowy znalazł żywe legwany w przyczepie auta
Przeszukali przyczepę auta, znaleźli związane żywe legwany
Świat
Tornado zniszczyło salę weselną w Teksasie
Potężny żywioł zniszczył salę weselną na 30 dni przed ślubem
Świat
Humbak Timmy wrócił do Morza Północnego
Humbak Timmy jest wolny
Świat
Rekin gonił surferów u wybrzeży Kalifornii przez wiele kilometrów
Surfował, nagle zobaczył w wodzie dziwny kształt. Nagranie
Świat
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca. Wasze zdjęcia
Ciekawostki
Pogodnie, wiosna, ciepło, gorąco
To będzie ciepły dzień. Temperatura przekroczy 25 stopni
Prognoza
Eksplozja w Yellowstone
"Największa erupcja od 2024 roku". Nagranie
Świat
Bielsko-Biała
Kolejny przystanek urodzinowej trasy. Taka będzie pogoda
Prognoza
shutterstock_2704903767_1
Noc chłodna, ale sobota nam to wynagrodzi
Prognoza
Dziura w moście
Nagle zobaczył na drodze dziwny cień. Matka z córką w szpitalu
Świat
Pożary we Włoszech
"Obudziło nas trąbienie klaksonów". Żywioł szaleje w Toskanii
Świat
Wiosna, ciepło, słońce, piękna pogoda, majówka
Blisko 30 stopni. Nad Polską największa anomalia w skali Europy
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom