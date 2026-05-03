Słoń stratował człowieka na terenie świątyni

Słoń stratował człowieka w indyjskiej świątyni Źródło: Reuters

Do zdarzenia doszło w południowych Indiach. Słoń został sprowadzony na festiwal religijny odbywający się w świątyni Kidangoor na południu kraju. Jak podały lokalne media, w pewnym momencie zwierzę wpadło w panikę i wpadło na stojących w pobliżu ludzi.

Niebezpieczne dla ludzi i zwierząt

Jak przekazał portal "Times of India", słoń stratował kierowcę pojazdu, którym został przywieziony do świątyni, jak również zraniło jednego ze swoich opiekunów. Zwierzę zaczęło także atakować zaparkowane w pobliżu samochody. Interweniować musiały lokalne władze, które wykorzystały strzałki uspokajające, aby obezwładnić ssaka.

Według lokalnych mediów, to nie jedyny Wypadki zwróciły uwagę opinii publicznej na problem wykorzystywania słoni żyjących w niewoli podczas festiwali świątynnych. Hałas i długie godziny spędzane w tłumie wiążą się z ogromnym stresem, co zwiększa ryzyko wpadnięcia ssaka w panikę. Wielu ekspertów domaga się zaostrzenia przepisów, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno ludziom, jak i zwierzętom.