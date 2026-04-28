Świat

Skwar panuje od wielu dni. Ponad 46 stopni na termometrach

|
Ekstremalny upał w Indiach
Źródło: Reuters
Prawie 47 stopni Celsjusza pokazały w poniedziałek termometry w Indiach. Kraj od wielu dni zmaga się z ekstremalnymi upałami. Skwar spowodował, że wielu turystów szuka ochłodzenia w górach.

W poniedziałek najgorętszym miejscem w Indiach było miasto Akola położone w dystrykcie Maharasztra, gdzie termometry pokazały 46,9 stopnia Celsjusza. Podobna aura panowała w większości kraju. W centralnych i północno-zachodnich regionach temperatura maksymalna w ciągu dnia oscylowała wokół 40-44 stopni Celsjusza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju

Turyści wybierają góry

Indyjski Departament Meteorologiczny przekazał, że temperatura w Indiach jest wyższa o około 5 stopni od średniej dla tego okresu. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność i unikanie długotrwałego przebywania na zewnątrz. Z powodu skwaru turyści coraz chętniej wybierają się w góry, by znaleźć się w chłodniejszym otoczeniu. Agencja Reuters zaznaczyła, że szczególnym zainteresowaniem cieszy się Dolina Kaszmiru w stanie Dżammu i Kaszmir na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin.

- W Gudżaracie jest tak gorąco, że po przyjeździe tutaj naturalnie czuję się dobrze. Jest tu bardzo zimno, a pogoda jest niesamowita - powiedział jeden z turystów, który odwiedził Srinagar, gdzie znajduje się malownicze jezioro Dal.

Według prognoz nadchodzące dni mają przynieść ulgę od upałów w Indiach. W wielu regionach, w tym w stołecznym okręgu Delhi mają pojawić się burze z opadami deszczu, które przyniosą lekkie ochłodzenie.

Źródło: IMD, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
