Świat

Żar leje się z nieba. Tak chłodzą słonie

Upał w Indiach. Tak chłodzą słonie
Fala upałów nawiedziła Indie. Opiekunowie słoni, które żyją w sanktuariach i świątyniach, pomagają przetrwać im niezwykle gorące dni, między innymi polewając je zimną wodą.

Mieszkańcy Indii zmagają się z falą upałów, która trwa od wielu dni. W poniedziałek w dystrykcie Maharasztra temperatura przekroczyła 46 stopni Celsjusza. Żar, który leje się z nieba, jest uciążliwy nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt. Opiekunowie słoni w indyjskich sanktuariach i świątyniach próbują pomóc zwierzętom przetrwać gorące dni na różne sposoby.

Tak chłodzą słonie

We wtorek w indyjskim stanie Tamil Nadu, położonym w południowej części kraju, termometry pokazały około 35 st. C. Słonie mieszkające w świątyniach w Mayiladuthurai i Rameswaram chłodziły się tego dnia w stawach. Ponadto ich opiekunowie polewali je wodą, aby się nie przegrzały i nie dostały udaru cieplnego.

W Jaipurze w Radżastanie również było bardzo gorąco. Pracownicy sanktuarium dla słoni spryskiwali zwierzęta wodą i karmili je arbuzami, aby pomóc im poradzić sobie ze spiekotą.

Indyjski Departament Meteorologiczny przekazał, że temperatura w Indiach jest wyższa o około 5 stopni od średniej dla tego okresu.

Słonie zajmują miejsce ważne miejsce kulturze, religii i historii Indii. Często biorą udział w procesjach świątynnych, szczególnie w Kerali. W 2010 roku słoń indyjski został uznany za "dziedzictwo narodowe" Indii. Dzięki temu władze mogły wzmocnić ochronę tego gatunku.

Anna Bruszewska
