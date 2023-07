Wody powodziowe dotarły do Tadź Mahal

Wody rzeki Jamuna dotarły we wtorek do murów mauzoleum Tadź Mahal - poinformował dziennik "The Times of India". Poprzedni raz woda zalała budynki tego zabytkowego kompleksu 45 lat temu. Jak podają media, we wtorek zalane zostały schody Dussehra Ghat. Woda dotarła częściowo także do grobowca Etemada ad-Douli, jednego z władców dawnego państwa północnych Indii. Mauzoleum jest skonstruowane tak, aby woda nie dotarła do głównego budynku - zapewniło we wtorek indyjskie ministerstwo kultury. Wody Jamuny przekroczyły najwyższy poziom powodziowy w 1978 roku, zalewając 22 pomieszczenia w podziemiach obiektu.