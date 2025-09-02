Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?

2 września 2025, 11:23
Źródło:
CNN
Poznań. Lwy z Ukrainy trafiły do zoo
Poznań. Lwy z Ukrainy trafiły do zoo
wideo 2/7
Lwy

W ostatnich latach liczba lwów azjatyckich w Indiach znacznie wzrosła. Z jednej strony jest to sukces w odbudowie populacji podgatunku, który został niemal wytępiony przez człowieka, z drugiej - coraz częściej obserwuje się ataki tych zwierząt na ludzi. Rozwiązania problemu nie widać.

PogodaDługoterminowaWeekend

Lew azjatycki (łac. Panthera leo persica) to podgatunek lwa afrykańskiego, który niegdyś występował na obszarze od Bliskiego Wschodu aż po Indie. Zwierzęta te charakteryzują się ciemnymi grzywami i podłużną fałdą skóry, biegnącą wzdłuż brzucha. Drapieżniki zostały niemal całkowicie wytrzebione w Indiach, zanim sto lat temu wprowadzono zakaz ich zabijania. Obecnie populacja, która w ostatnich pięciu latach wzrosła o 30 procent i liczy niemal 900 osobników, zamieszkuje Park Narodowy Gir w stanie Gudźarat, w północno-zachodnich Indiach.

Więcej lwów, więcej ataków na ludzi

Według obrońców przyrody wzrost populacji wynika z wyjątkowej relacji między ludźmi a lwami - miejscowi czerpią korzyści z obecności zwierząt, a te mają zapewnioną przestrzeń do swobodnego poruszania się. W miarę wzrostu populacji lwów współżycie obu gatunków jest jednak coraz częściej wystawiane na próbę.

Jak opisuje CNN, od początku 2025 roku lwy zabiły siedem osób, a w ostatnich pięciu latach - 20. Jedną z ofiar zwierząt było pięcioletnie dziecko, które bawiło się z braćmi na polu nieopodal domu. Nagle pojawił się lew, który porwał chłopca. Później odnaleziono jego ciało.

- Ten lew złapał moje dziecko, najmłodsze, i uciekł. Moja rodzina zrobiła wszystko, żeby je uratować. Rzucali w lwa kamieniami i drewnianymi kijami, ale ten zaciągnął je w dżunglę - zrelacjonował zrozpaczony ojciec, który przeprowadził się wraz z rodziną do innej wioski oddalonej o pięć kilometrów.

Park Narodowy Gir został utworzony w 1965 roku w celu ochrony zagrożonych gatunków. W praktyce większość lwów azjatyckich ze stanu Gudźarat żyje obecnie poza jego granicami. Ravi Chellam, koordynator sieci ochrony przyrody Biodiversity Collaborative, przyznał, że w ostatnim czasie lwy są widywane na parkingach podziemnych hoteli czy na dachach domów, gdzie odpoczywają na tarasach i ryczą. Dodał, że w chwili, gdy lew wkracza na tereny zamieszkane przez ludzi, prawdopodobieństwo ataku na człowieka rośnie.

Wielowiekowa koegzystencja wystawiona na próbę

Jehan Bhujwala, konserwator przyrody z Gudźaratu, wyjaśnił, że indyjski model ochrony przyrody nigdy nie zakładał oddzielenia lwów od ludzi, zauważając, że wioski powstają w parkach narodowych.

- Wszyscy współistnieli, a ta relacja, ta tolerancja jest czymś wyjątkowym w historii ochrony przyrody w Indiach - opisał. Uzupełnił jednak, że jeśli zwierząt jest zbyt dużo, to zajmują one obszar poza tym chronionym i zaczynają wchodzić w konflikt z lokalną ludnością.

Yadvendradev Vikramsinh Jhala, były dziekan Instytutu Dzikiej Przyrody Indii, zauważył, że miejscowi od dawna polegają na lwach jako źródle dochodów z turystyki, a w zamian zwierzęta żywią się starym bydłem porzuconym przez lokalnych pasterzy. Lwy polują również na antylopy z gatunku nilgau indyjski, uważane przez lokalnych rolników za szkodniki.

- Takiego poziomu współistnienia między ludźmi a dużymi mięsożercami nie widziano nigdzie indziej na świecie - powiedział.

W Parku Narodowym Gir żyje ostatnia populacja lwów azjatyckichShutterstock

Gdzie przenieść lwy

Aby rozwiązać problem, Chellam i inni konserwatorzy przyrody od lat apelują do władz Gudźaratu o przeniesienie części populacji lwów do rezerwatu przyrody Kuno w centralnej części kraju. Wraz z innymi specjalistami przeprowadził badania, które dowiodły, że byłoby to odpowiednie miejsce dla zwierząt. Po batalii prawnej w 2013 roku Najwyższy Sąd Indii nakazał podjęcie "pilnych kroków mających na celu ponowne wprowadzenie lwów azjatyckich z Parku Narodowego Gir do Kuno". Chellam przyznał, że ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się w 2016 roku, a rząd Gudźaratu nie respektuje decyzji sądu.

Sprawę komplikuje sprowadzenie do Kuno gepardów z Republiki Południowej Afryki i Namibii w celu odtworzenia ich populacji. To część planu rządu Indii mającego na celu przekształcenie kraju w globalnego lidera ochrony kotowatych. Obecnie w Kuno żyje 31 gepardów. Chellam ocenił, że ich obecność w Kuno opóźni plan przeniesienia tam lwów - o ile w ogóle zostanie kiedykolwiek zrealizowany - o kolejne 20 lat, ponieważ gepardy muszą się tam zadomowić. Przed translokacją opowiadają się także lokalne władze i branża turystyczna.

Rząd Gudźaratu zaproponował przeniesienie części populacji do rezerwatu przyrody Barda w granicach stanu, gdzie zwierzęta były już widziane. Chellam nie popiera jednak tego rozwiązania, uważając, że rezerwat jest za mały i znajduje się na tyle blisko Parku Narodowego Gir, że w przypadku choroby cała indyjska populacja lwów azjatyckich będzie narażona na wyginięcie.

Autorka/Autor:kp

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

zwierzętaIndie
Pozostałe wiadomości

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne. We wtorek w niektórych miejscach kraju obowiązują alerty przed upałem, a w innych - przed burzami i silnym deszczem. Synoptycy ogłosili też prognozę zagrożeń na kolejne dni. Sprawdź, gdzie uważać.

Może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW

Może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW

1 września 2025, 6:20
Aktualizacja: 2 września 2025, 10:30
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Kolejne dni w pogodzie zapowiadają się pod znakiem burz i intensywnego deszczu. Temperatura będzie wakacyjna, na termometrach znów zobaczymy 30 stopni. Co z weekendem?

W pogodzie będzie się działo. Na co się szykować

W pogodzie będzie się działo. Na co się szykować

1 września 2025, 15:31
Źródło:
tvnmeteo.pl

W nocy z poniedziałku na wtorek na polskim niebie widoczna była zorza polarna. Wiele osób skorzystało z dobrych warunków do obserwacji, w tym Reporterzy 24.

Zorza polarna. Wasze zdjęcia

Zorza polarna. Wasze zdjęcia

2 września 2025, 8:12
Źródło:
Kontakt24, Z głową w gwiazdach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne. We wtorek w niektórych miejscach kraju obowiązują alerty przed upałem, a w innych - przed burzami i silnym deszczem. Synoptycy ogłosili też prognozę zagrożeń na kolejne dni. Sprawdź, gdzie uważać.

Może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW

Może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW

1 września 2025, 6:20
Aktualizacja: 2 września 2025, 10:30
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Sudańscy rebelianci przekazali w poniedziałek, że w wiosce na zachodzie kraju doszło do osuwiska, w wyniku którego zginęło ponad tysiąc osób. Zaapelowali o pomoc do ONZ i międzynarodowych organizacji humanitarnych.

Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba

Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba

2 września 2025, 7:46
Źródło:
PAP, Reuters, Al Jazeera

Pogoda na dziś. Wtorek 2.09 przyniesie części kraju opady deszczu oraz burze. Miejscami porywy wiatru mogą sięgać 70 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie 30 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 2.09. W części kraju będzie bardzo gorąco

Pogoda na dziś - wtorek 2.09. W części kraju będzie bardzo gorąco

2 września 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Amerykański astronauta Don Pettit uchwycił na nagraniu mieniącą się nad Ziemią zorzę polarną. Niezwykłe zjawisko zarejestrował z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Tak wygląda zorza polarna z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Tak wygląda zorza polarna z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

1 września 2025, 20:48
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Tegoroczne lato "prawie na pewno" będzie najcieplejszym w historii pomiarów Wielkiej Brytanii - poinformowała w poniedziałek brytyjska agencja pogodowa Met Office. To sygnał postępującego globalnego ocieplenia.

Najcieplejsze lato od ponad 140 lat

Najcieplejsze lato od ponad 140 lat

1 września 2025, 21:49
Źródło:
PAP, The Guardian, Met Office

Pięć gatunków ptaków od 2026 roku będzie objętych całoroczną ochroną. Informacją tą podzielił się Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. "Udało się osiągnąć ważny kompromis" - napisał.

"Dobra wiadomość dla przyrody". Na te gatunki nie będzie można polować

"Dobra wiadomość dla przyrody". Na te gatunki nie będzie można polować

1 września 2025, 19:33
Źródło:
tvn24.pl

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Dlaczego jego skutki okazały się tak tragiczne? Zdaniem profesora Jerzego Żaby, sejsmologa z Uniwersytetu Śląskiego, wpłynęło na to kilka czynników.

Dlaczego trzęsienie ziemi w Afganistanie było tak zabójcze

Dlaczego trzęsienie ziemi w Afganistanie było tak zabójcze

1 września 2025, 17:46
Źródło:
PAP

Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie pochłonęło życie ponad 800 osób, a ponad 3000 zostało rannych. Akcję ratunkową utrudnia niedostępność wielu dotkniętych obszarów. W rozmowach z mediami świadkowie katastrofy zrelacjonowali swoje przeżycia.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. "Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. "Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"

1 września 2025, 12:51
Źródło:
Al Jazeera, Associated Press, BBC

W tym tygodniu czeka nas wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Nasz naturalny satelita schowa się w cieniu Ziemi i dojdzie do całkowitego zaćmienia Księżyca.

Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne z Polski

Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne z Polski

1 września 2025, 16:07
Źródło:
timeanddate.com, PAP, tvnmeteo.pl

W niedzielę przez Houston w Teksasie przeszły silne burze, które wyrządziły wiele szkód na drogach i zakłóciły ruch lotniczy. Woda wlała się również do niektórych mieszkań.

Tym razem to Houston miało problem. "Tato, spójrz na wodę"

Tym razem to Houston miało problem. "Tato, spójrz na wodę"

1 września 2025, 14:51
Źródło:
ENEX, KHOU11, FOX 26 Houston

Do połowy września w Polsce ma panować późne lato - według niektórych prognoz temperatura może wzrosnąć nawet do 34 stopni Celsjusza. Tomasz Wasilewski odpoczywa na urlopie, dlatego tym razem w modele meteorologiczne zajrzała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na 16 dni: upał jeszcze może wrócić

Pogoda na 16 dni: upał jeszcze może wrócić

31 sierpnia 2025, 12:29
Źródło:
tvnmeteo.pl

1 września rozpoczęła się meteorologiczna jesień, a wraz z nią sezon burz na północnym Atlantyku. Z tej okazji państwowe agencje pogodowe Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niderlandów ogłosiły, jakie imiona nadadzą burzom.

Kasia może zagrozić Wielkiej Brytanii i nie tylko

Kasia może zagrozić Wielkiej Brytanii i nie tylko

1 września 2025, 11:51
Źródło:
bbc.com

Trzęsienie ziemi nawiedziło w niedzielę wschodnią część Afganistanu. Miało magnitudę 6 - podało Niemieckie Centrum Badań Geologicznych. Według najnowszych informacji rzecznika afgańskiego rządu, nie żyje już ponad 800 osób, a 2800 zostało rannych. Trwa trudna akcja ratunkowa.

Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Już ponad 800 ofiar śmiertelnych

Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Już ponad 800 ofiar śmiertelnych

31 sierpnia 2025, 21:50
Aktualizacja: 1 września 2025, 10:28
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, USGS, PAP, NBC News

Susza w Polsce nie ustępuje. Pod koniec ubiegłego tygodnia trudna sytuacja panowała w małopolskiej gminie Żegocina. Przestały tam działać pompy w stacjach uzdatniania wody, władze zwołały sztab kryzysowy.

"Pracują tutaj 40 lat, takiej suszy nie widzieli"

"Pracują tutaj 40 lat, takiej suszy nie widzieli"

1 września 2025, 12:18
Źródło:
TVN24

Susza doskwiera mieszkańcom miasta Gangneung w Korei Południowej. Poziom wody w tamtejszym zbiorniku osiągnął w weekend rekordowo niski poziom. Prezydent kraju ogłosił stan klęski żywiołowej.

Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej

Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej

1 września 2025, 9:46
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Pendżab, wschodnia prowincja Pakistanu, zmaga się z największą powodzią w swojej historii. Od początku sezonu monsunowego żywioł dotknął ponad 1,5 miliona ludzi. Tysiące wsi i setki tysięcy hektarów zostało zalanych. Intensywne opady doprowadziły do bezprecedensowego kryzysu hydrologicznego.

Ponad pół miliona ludzi bez dachu nad głową. "To największa powódź w historii"

Ponad pół miliona ludzi bez dachu nad głową. "To największa powódź w historii"

31 sierpnia 2025, 18:06
Źródło:
Pakistan Today, Al Jazeera, AP News, Arab News

Na dnie Oceanu Atlantyckiego odkryto szczelinę, która jest odpowiedzialna za niszczycielskie trzęsienia ziemi w Portugalii. Jak donoszą badacze, powstawała przez co najmniej pięć milionów lat.

Na dnie oceanu odkryto szczelinę. To ona wywołała niszczycielskie trzęsienia ziemi

Na dnie oceanu odkryto szczelinę. To ona wywołała niszczycielskie trzęsienia ziemi

31 sierpnia 2025, 20:57
Źródło:
PAP, volcano.si.edu

Gwałtowne burze mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Najnowsze badania pokazują, że każde wyładowanie uwalnia tlenki azotu, a ilość emitowanego gazu zależy od siły zjawiska. Wiedza na ten temat może pomóc w stworzeniu dokładniejszych modeli klimatycznych, uwzględniających także rolę burz w kształtowaniu jakości powietrza.

Jak burze wpływają na jakość powietrza?

Jak burze wpływają na jakość powietrza?

31 sierpnia 2025, 14:02
Źródło:
University of Maryland

Gigantyczne planety spoza Układu Słonecznego mogą kryć odpowiedź na jedną z największych tajemnic współczesnej astrofizyki - naturę ciemnej materii. Naukowcy sugerują, że ciężkie cząstki ciemnej materii mogą gromadzić się w jądrach tych planet, zapadając się i tworząc miniaturowe czarne dziury, które z czasem pochłaniają całą planetę.

Czy planety mogą kryć w sobie czarne dziury?

Czy planety mogą kryć w sobie czarne dziury?

31 sierpnia 2025, 16:55
Źródło:
Science Alert

Co roku z himalajskich lodowców znikają ponad 22 gigatony lodu. Jak wynika z badań amerykańskich naukowców, jedną z głównych przyczyn wzmożonego topnienia są zmieniające się wzorce opadów monsunowych. Słodka woda pochodząca z lodowców zasila tereny zamieszkane przez ponad 1,4 miliard ludzi.

"Trzeci biegun Ziemi" traci lód w oszałamiającym tempie

"Trzeci biegun Ziemi" traci lód w oszałamiającym tempie

31 sierpnia 2025, 10:28
Źródło:
University of Utah

Filipińscy naukowcy dokonali ciekawego odkrycia - okazuje się, że w tym kraju opady gradu, i tak bardzo rzadkie, najczęściej występują w najgorętsze dni. Badacze wyjaśnili, dlaczego tak się dzieje.

Te opady są tutaj prawdziwą sensacją. Naukowcy zbadali ich powstanie

Te opady są tutaj prawdziwą sensacją. Naukowcy zbadali ich powstanie

31 sierpnia 2025, 7:58
Źródło:
Phys, Uniwersytet Ateneum Manilski

W sobotę nad Polską znów pojawiły się burze. Na Podkarpaciu superkomórka przyniosła ulewny deszcz z opadami gradu. Zjawisko można zobaczyć na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych.

Superkomórka burzowa nad Podkarpaciem. Sypnęło gradem

Superkomórka burzowa nad Podkarpaciem. Sypnęło gradem

30 sierpnia 2025, 21:02
Źródło:
tvnmeteo.pl

Wybrzeże na południu Chorwacji nawiedziła silna burza. Na schodach w Dubrowniku pojawiły się kaskady wody, a w mieście Metković zostało zalanych wiele budynków. Strażacy usuwają skutki żywiołu.

Burza na turystycznym wybrzeżu. Zalane domy i drogi

Burza na turystycznym wybrzeżu. Zalane domy i drogi

30 sierpnia 2025, 19:28
Źródło:
novilist.hr, index.hr, ENEX

Osuwisko zeszło na międzynarodową drogę E6, położoną w środkowej Norwegii. Ogromna masa ziemi i skał zepchnęła do fiordu samochód z pasażerami. Trwają poszukiwania zaginionej osoby.

Osuwisko porwało auto z pasażerami. Jedna osoba zaginęła

Osuwisko porwało auto z pasażerami. Jedna osoba zaginęła

30 sierpnia 2025, 14:49
Źródło:
PAP, NRK, swedenherald.com

W piątek w Polsce pojawiały się burze, które miejscami powodowały zniszczenia. Pod Gnieznem zaobserwowano lej kondensacyjny, który mógł dotknąć ziemi. Szkody wiatrowe pojawiły się w mieście. To, jak gwałtowna była pogoda, opisywali mieszkańcy w rozmowie z reporterką TVN24.

"To jest nie do opisania, co się tutaj działo"

"To jest nie do opisania, co się tutaj działo"

29 sierpnia 2025, 17:05
Aktualizacja: 30 sierpnia 2025, 16:26
Aktualizacja:
Źródło:
TVN24, tvnmeteo.pl

Mieszkanka południowej Alaski w Stanach Zjednoczonych została poważnie ranna w wyniku ataku niedźwiedzia. Służby poszukują zwierzęcia i apelują do mieszkańców, by mieli się na baczności.

Wyszła pobiegać. Przed domem zaatakował ją niedźwiedź

Wyszła pobiegać. Przed domem zaatakował ją niedźwiedź

30 sierpnia 2025, 11:18
Źródło:
CNN, tvnmeteo.pl

Podczas wykopalisk na Orkadach, wyspach należących do Szkocji, studentka archeologii znalazła dziwną kamienną głowę. Artefakt rzuca więcej światła na historię osadnictwa wikingów na archipelagu.

Prowadzili wykopaliska. "Zobaczyliśmy twarz patrzącą na nas"

Prowadzili wykopaliska. "Zobaczyliśmy twarz patrzącą na nas"

30 sierpnia 2025, 13:27
Źródło:
Smithsonian Magazine

Śnieg pojawił się w niektórych rejonach południowo-wschodniej Australii. Jak przekazali meteorolodzy, miejscami spadło nawet 40 centymetrów białego puchu.

Spadł śnieg, dzieci lepiły bałwany

Spadł śnieg, dzieci lepiły bałwany

30 sierpnia 2025, 8:55
Źródło:
Reuters, abc.net.au

W jednym z miast na Florydzie mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzia tuż przed własnym domem. Całe zajście nagrała kamera zamontowana w dzwonku do drzwi.

Zamknął drzwi domu i odwrócił się. Takiego widoku się nie spodziewał

Zamknął drzwi domu i odwrócił się. Takiego widoku się nie spodziewał

29 sierpnia 2025, 21:16
Źródło:
USA Today, WESH, tvnmeteo.pl

Mija 20 lat od uderzenia huraganu Katrina we wschodnie wybrzeże USA. Żywioł uznawany jest za jeden z najbardziej śmiercionośnych, jakie kiedykolwiek nawiedziły ten kraj. Po tylu latach zidentyfikowano jedną z bezimiennych ofiar.

Po 20 latach zidentyfikowali ofiarę historycznego huraganu

Po 20 latach zidentyfikowali ofiarę historycznego huraganu

29 sierpnia 2025, 14:52
Źródło:
The New York Times, BBC, The Weather Channel, The Independent, Reuters, PAP