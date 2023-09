Indie poleciały w stronę Słońca

W sobotę z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan wystrzelono satelitę do badania Słońca - poinformowała Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO). Przed statkiem czteromiesięczna podróż, podczas której przemierzy on 1,5 miliona kilometrów.

Badania Słońca

Aditya w języku hindi oznacza "Słońce". Satelita przemierzy w ciągu czterech miesięcy 1,5 miliona kilometrów, po czym zostanie umieszczony w części kosmosu zwanej punktem Lagrange'a (L1), gdzie obiekty zwykle pozostają na miejscu ze względu na równoważenie sił grawitacyjnych, co zmniejsza zużycie paliwa. Aditya-L1 okrąży kilka razy Ziemię, zanim poleci w kierunku L1. Zadaniem satelity będzie stałe dostarczanie wyraźnych obrazów Słońca. Statek kosmiczny jest wyposażony w siedem modułów do obserwacji zewnętrznych warstw Słońca, fotosfery i chromosfery, przy użyciu między innymi detektorów pola elektromagnetycznego. W szczególności będzie obserwował meteorologię słoneczną i zbierał dane do lepszego zrozumienia dynamiki wiatrów słonecznych. - Tych siedem modułów będzie badać Słońce jako gwiazdę we wszystkich możliwych pozycjach widma, które mamy w zakresie widzialnym, ultrafioletowym i rentgenowskim. To tak, jakbyśmy mieli otrzymać obraz czarno-biały, kolorowy i obraz słońca w wysokiej rozdzielczości, czyli w 4K, abyśmy nie przeoczyli niczego, co dzieje się na Słońcu - powiedział agencji AP Manish Purohit, naukowiec ISRO.