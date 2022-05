Tak gorąco nie było od 122 lat. "Testowane są granice ludzkiej wytrzymałości"

Fala upałów i problemy z energią elektryczną

Wysoka temperatura wpłynęła w kwietniu na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na północy kraju z 16 do 75 procent - wynika z danych rządowych. Bezprecedensowe jej zużycie doprowadziło do powszechnych przerw w dostawach prądu. Firmy starały się opanować popyt w miarę kurczenia się zasobów węgla. Podaż energii nie zaspokoiła popytu o 2,41 miliarda jednostek, czyli o 1,8 procenta, co jest najgorszym wynikiem od października 2015 roku.

"Czujemy pragnienie, mimo że regularnie pijemy"

- Czujemy pragnienie, mimo że regularnie pijemy wodę i lemoniadę. Jeżeli w kwietniu jest tak gorąco, to co będzie w maju? - pytają mieszkańcy Indii.

"Ta fala upałów jest zdecydowanie bezprecedensowa"

- Ta fala upałów jest zdecydowanie bezprecedensowa - powiedziała doktor Chandni Singh, współautorka raportu IPCC. - Zaobserwowaliśmy zmiany intensywności (tej fali upałów - przyp. red.), czas jej nadejścia i trwania. To jest to, co przewidywali eksperci do spraw klimatu i będzie to miało kaskadowy wpływ na zdrowie - dodała. Według niej "testowane są granice ludzkiej wytrzymałości".