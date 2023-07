22 osoby zabite w osuwisku. "Ziemia nagle się zatrzęsła, wybiegliśmy z naszych domów"

czytaj dalej

Naukowcy zbadali rdzeń lodowy wydobyty kilkadziesiąt lat temu spod pokrywy lodowej na Grenlandii. Po wnikliwej analizie doszli do wniosku, że grozi nam "nieodwracalne, szybkie jej topnienie". To w konsekwencji doprowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu mórz. Jeśli nie podejmiemy radykalnych działań w celu zatrzymania wzrostu i redukcji poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze, "skażemy na zagładę pokrywę lodową Grenlandii".