Ograniczony ruch samochodów, "smog wnika do domu nawet przez uchylone okno"

"Smog po prostu wnika do domu"

Władze starają się uwolnić miasto od smogu, wstrzymując nadmierny ruch ciężarówek i prace budowlane. Ludzie noszą maseczki, a drogi spryskiwane są wodą, by zmniejszyć poziom zapylenia. Ograniczony został także ruch samochodów: w dni parzyste do miast będą mogły wjeżdżać tylko auta o parzystych numerach rejestracyjnych. Do domów zostali odesłani uczniowie liceów - szkoły podstawowe nie pracują już do kilku dni.