Świat Indie. Nadciągnęła ulewa, zginęło 56 osób. "Nie zapewniono nam jedzenia ani wody" Agnieszka Stradecka |

Powodzie w indyjskim stanie Uttar Pradesh Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak podała agencja prasowa Reuters, ulewne deszcze i burze nadciągnęły nad Indie w czwartek wieczorem. Spowodowały one powodzie i osunięcia ziemi, w wyniku których w Indiach zginęło 56 osób.

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"Nie wiemy, dokąd mamy się udać"

Na terenie stanu Uttar Pradesh od piątku do niedzieli rano odnotowano średnie opady rzędu 66,5 litrów na metr kwadratowy, podczas gdy zazwyczaj w takim okresie pada 7,6 l/mkw. - poinformował Hrishikesh Bhaskar Yashod, komisarz ds. pomocy humanitarnej tego stanu. Punktowo deszcz był jeszcze silniejszy - w sobotę w mieście Lucknow, stolicy regionu, w niecałą dobę spadło 125,8 l/mkw.

Według portalu "The Hindu", gwałtowne ulewy zniszczyły ponad tysiąc domów w samym Uttar Pradesh. W regionie otwarto centra ewakuacyjne, ale wiele osób skarżyło się że nie otrzymały dokładnych informacji, gdzie należy zwrócić się o pomoc.

- Nie wiemy, dokąd mamy się udać. Nie zapewniono nam jedzenia ani wody - mówiła jedna z mieszkanek regionu w rozmowie z agencją prasową Reuters.

Wioska odcięta od świata

Ulewy okazały się niebezpieczne także w innych stanach. "The Hindu" przytoczył historię kobiety z wioski Chinna Gangavaram w stanie Andhra Pradesh, której stan nagle pogorszył się po porodzie. Ulewny deszcz zmył most prowadzący do najbliższego szpitala, przez co chora nie otrzymała pomocy i zmarła. Mieszkańcy odciętej od świata wioski musieli pokonywać wezbraną rzekę na własnych nogach, trzymając się rozpiętej liny.

Od kilku dni ulewne deszcze nawiedzają także sąsiedni Nepal. Tamtejsze władze ostrzegły w niedzielę, że w regionie możliwe są kolejne powodzie błyskawiczne.