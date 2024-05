Kilkunastu zabitych. Runął billboard większy niż powierzchnia basenu olimpijskiego

Trudna akcja ratunkowa

Zgodnie z oficjalnym bilansem w wyniku tragicznego wypadku zginęło co najmniej 14 osób, zaś 75 odniosło rany. We wtorek zakończyła się prowadzona przez całą noc akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Nielegalna konstrukcja

Lokalne media wyjaśniły, że był to jeden z kliku podobnych billboardów postawionych na przedmieściach Mumbaju. Zostały one wybudowane bez odpowiednich zgód administracyjnych. Jak napisał dziennik "India Today", ten billboard "w zeszłym roku został uznany za największy tego typu w kraju". Konstrukcja miała powierzchnię około 1338 metrów kwadratowych, czyli dziewięć razy więcej niż maksymalny dozwolony rozmiar i więcej niż lustro wody basenu olimpijskiego (ok. 1250 metrów kwadratowych).