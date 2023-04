Potężna lawina w Indiach. Są zabici, ranni i wiele osób uwięzionych

Co najmniej sześciu turystów - w tym dziecko - zginęło, a około 30 zostało rannych we wtorek w wyniku zejścia dużych rozmiarów lawiny w rejonie przełęczy Nathu La w indyjskim stanie Sikkim - podają policja i lokalne władze.

Jak informuje dziennik "The Times of India", ponad 150 osób jest uwięzionych. Trwa akcja ratunkowa. Ranni są przewożeni do szpitala w stolicy stanu, Gangtok. Według tribuneindia.com dotychczas uratowano ponad 20 osób. Ewakuowano 350 osób i 80 pojazdów, które utknęły na drodze do przełęczy z powodu śniegu.