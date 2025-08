Lawina błotna zeszła na wioskę. Są ofiary śmiertelne

Co najmniej cztery osoby nie żyją, a 50 pozostaje zaginionych w wyniku powodzi błyskawicznej, jaka nawiedziła północny indyjski stan Uttarakhand. W najbardziej poszkodowanych wioskach na Pogórzu Himalajskim trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza z udziałem armii. Zdaniem ekspertów z powodu zmian klimatu gwałtowne zjawiska w tym regionie występują coraz częściej.

Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w wiosce Dharali, położonej w dystrykcie Uttarkashi na północy Indii. W wyniku nawalnego opadu deszczu gwałtownie wzrósł poziom wody w rzece Kheerganga, co doprowadziło do powstania powodzi błyskawicznej. Masy wody i błota zniszczyły wiele budynków nie dając szans na ucieczkę mieszkańcom i turystom. Według najnowszych informacji co najmniej cztery osoby nie żyją, a 50 jest zaginionych.