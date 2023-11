Gęsty smog w Indiach po święcie Diwali

"Odpalają petardy, jak co roku"

Gęsty smog był związany z niedzielnymi obchodami Diwali, zwanego także świętem Świateł. Jest to jedno z najważniejszych świąt hinduizmu, którego obchody nieodłącznie związane są z odpalaniem sztucznych ogni, petard i fajerwerków. Chociaż w stolicy kraju, Nowym Delhi, władze wprowadziły zakaz używania petard, nie zniechęciło to mieszkańców do świętowania w tradycyjny sposób.