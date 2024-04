Ruszyli do urn w czterdziestostopniowym upale

Fala upałów nawiedziła południowe i wschodnie Indie. W czwartek temperatura wzrosła miejscami powyżej 40 stopni Celsjusza. Nie zniechęciło to jednak obywateli głosujących w wyborach, które obecnie odbywają się w części dotkniętych przez upały regionów.

W południowych i wschodnich Indiach zapanowała fala niezwykłych jak na koniec kwietnia upałów. W czwartek w Kothagudem w stanie Telangana zarejestrowano aż 44 stopni Celsjusza. Jak podał Indyjski Departament Meteorologiczny, w niektórych regionach na termometrach pojawiły się wartości o ponad 6 stopni wyższe niż zazwyczaj. Było to szczególnie niepokojące, ponieważ w piątek część mieszkańców kraju ruszyła do urn.

Kolejki w upale

Wybory odbywały się m. in. w stanie Chhattisgarh na wschodzie Indii. Lokalne władze rozdawały wyborcom zimne napoje, a obok lokali wyborczych rozstawiono namioty, w których czekający w kolejce do oddania ludzie mogli schronić się przed upałami. Rozwiązanie to było niezbędne, ponieważ w czwartek w Chhattisgarh termometry odnotowały maksymalną temperaturę rzędu 42 stopni Celsjusza.