Woda porywała samochody, zginął czterolatek. Potem uderzył cyklon

Cyklon Michaung uderzył w indyjski stan Andhra Pradesh we wtorek w godzinach porannych czasu lokalnego. Jeszcze przed nadejściem żywiołu ulewne deszcze przyczyniły się do śmierci 9 osób, w tym dziecka. W Ćennaj, stolicy pobliskiego stanu Tamilnadu, woda porywała samochody. Wstrzymano tam pracę lotniska, zamknięto szkoły, biura i fabryki. W regionie ewakuowano tysiące ludzi.

Około godziny 11 czasu lokalnego (6.30 w Polsce) cyklon Michaung uderzył w ląd w indyjskim stanie Andhra Pradesh między miejscowościami Nellore i Machilipatnam - podał lokalny portal Times of India. Zgodnie z przewidywaniami indyjskiego biura meteorologicznego w ciągu najbliższych 24 godzin w wybranych częściach stanu spadnie do 200 l/mkw. deszczu.

Obecnie prędkość towarzyszącego żywiołowi wiatru dochodzi do 110 km/h. "Proces wyjścia cyklonu na ląd trwa. Zakończy się on za około dwie godziny" - stwierdzono w opublikowanym w mediach społecznościowych około godziny 14.30 czasu lokalnego (10 w Polsce) komunikacie biura meteorologicznego. Po tym czasie siła cyklonu powinna zmaleć.

Cyklon Michaung dotarł do Indii

Jeszcze przed nadejściem żywiołu region nawiedziły ulewne deszcze. W stanach Andhra Pradesh i Tamilnadu doprowadziły one do śmierci 9 osób, w tym 4-letniego dziecka. Łącznie w ostatnich dniach ewakuowano tam co najmniej szesnaście tysięcy osób - poinformowało BBC. Zarówno w Andhra Pradesh, jak i Tamilnadu doszło do zalania budynków, przewalająca się przez ulice woda porywała stojące tam samochody. Ulewy i towarzyszące im silne porywy wiatru doprowadziły do zerwania linii energetycznych i wyrwania licznych drzew.