Było 48 stopni Celsjusza. Kocięta gepardów padły

Pod koniec marca w indyjskim Parku Narodowym Kuno w stanie Madhya Pradesh na świat przyszły cztery młode gepardy . Były to pierwsze od ponad 70 lat gepardziątka, które urodziły się w Indiach, co stanowiło ważny etap reintrodukcji gatunku w Azji. W piątek służby leśne przekazały jednak, że w ciągu ostatniego tygodnia zmarło troje kociąt.

Słabe i odwodnione

Pierwsze młode padło we wtorek, co skłoniło weterynarzy z Parku Narodowego Kuno do ścisłego monitorowania matki i trzech pozostałych gepardziątek. W czwartek po południu kocięta wydawały się szczególnie wycieńczone panującym dookoła upałem. Zmusiło to służby leśne do interwencji i zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej.