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Będą ewakuować ponad pół miliona osób przed cyklonem Arnab

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Cyklon Arnab zbliża się do Indii
Do Indii zbliża się cyklon
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: NASA Worldview
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Władze jednego z położonych na wschodzie Indii stanów przygotowują się do ewakuacji ponad pół miliona osób. Trzeba zapewnić im schronienie, zanim nadciągnie cyklon Arnab.

Arnab, który narodził się nad Zatoką Bengalską, w środę 28 października ma nadciągnąć nad indyjski stan Andhra Pradesh. Porywy wiatru, który będzie towarzyszył cyklonowi, mogą osiągać prędkość nawet 140 kilometrów na godzinę - poinformowali rządowi meteorolodzy. Oprócz wiatru zjawisko przyniesie obfite, a miejscami nawet ekstremalne ulewy, szczególnie w centralnej i północnej części wybrzeża stanu Andhra Pradesh oraz w południowej części wybrzeża sąsiedniego stanu Odisha.

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Ewakuacja ponad pół miliona osób

W stanie Andhra Pradesh lokalne władze zidentyfikowały około 570 tysięcy osób, które mogą być szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. W poniedziałkowy wieczór rozpocznie się ich ewakuacja. Ponieważ wschodnie wybrzeże Indii jest regularnie nawiedzane przez cyklony znad Zatoki Bengalskiej, masowe ewakuacje przeprowadza się jeszcze przed uderzeniem żywiołu.

W stanie Odisha rząd ogłosił, że zamknie szkoły i uczelnie w pięciu okręgach. Placówki edukacyjne mają pozostać nieczynne we wtorek oraz w środę. Mieszkańcy terenów, które mogą ucierpieć na skutek Arnaba, mają zostać przeniesieni do schronisk, w których przeczekają uderzenie cyklonu.

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Do Indii zbliża się cyklon
Źródło: Ventusky.com

Rolnicy pracują dzień i noc, żeby chronić uprawy

W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi w stanie Andhra Pradesh wezwano rybaków do powrotu na ląd. Wydano również szczegółowe zalecenia dla rolników, które mają pomóc im zminimalizować szkody w uprawach. Wielu z nich przeprowadza przyspieszone zbiory ryżu - jedni używają kombajnów, inni robią to ręcznie.

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Źródło: Reuters, Jagran, Navbharat Times
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Tagi:
IndieHuragany, tajfuny, cyklony
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