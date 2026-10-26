Świat Będą ewakuować ponad pół miliona osób przed cyklonem Arnab Matylda Dziechcińska |

Do Indii zbliża się cyklon Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: NASA Worldview

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Arnab, który narodził się nad Zatoką Bengalską, w środę 28 października ma nadciągnąć nad indyjski stan Andhra Pradesh. Porywy wiatru, który będzie towarzyszył cyklonowi, mogą osiągać prędkość nawet 140 kilometrów na godzinę - poinformowali rządowi meteorolodzy. Oprócz wiatru zjawisko przyniesie obfite, a miejscami nawet ekstremalne ulewy, szczególnie w centralnej i północnej części wybrzeża stanu Andhra Pradesh oraz w południowej części wybrzeża sąsiedniego stanu Odisha.

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Ewakuacja ponad pół miliona osób

W stanie Andhra Pradesh lokalne władze zidentyfikowały około 570 tysięcy osób, które mogą być szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. W poniedziałkowy wieczór rozpocznie się ich ewakuacja. Ponieważ wschodnie wybrzeże Indii jest regularnie nawiedzane przez cyklony znad Zatoki Bengalskiej, masowe ewakuacje przeprowadza się jeszcze przed uderzeniem żywiołu.

W stanie Odisha rząd ogłosił, że zamknie szkoły i uczelnie w pięciu okręgach. Placówki edukacyjne mają pozostać nieczynne we wtorek oraz w środę. Mieszkańcy terenów, które mogą ucierpieć na skutek Arnaba, mają zostać przeniesieni do schronisk, w których przeczekają uderzenie cyklonu.

Do Indii zbliża się cyklon Źródło: Ventusky.com

Rolnicy pracują dzień i noc, żeby chronić uprawy

W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi w stanie Andhra Pradesh wezwano rybaków do powrotu na ląd. Wydano również szczegółowe zalecenia dla rolników, które mają pomóc im zminimalizować szkody w uprawach. Wielu z nich przeprowadza przyspieszone zbiory ryżu - jedni używają kombajnów, inni robią to ręcznie.

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