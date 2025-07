Auta runęły do rzeki. Nie żyje co najmniej 10 osób

Co najmniej dziesięć osób zginęło, a kilka samochodów runęło do rzeki po zawaleniu się mostu w zachodnim stanie Gudźarat w Indiach. Do tragedii doszło w czasie intensywnych opadów deszczu w dystrykcie Vadodara.

Co najmniej dziesięć osób zginęło w środę w wyniku zawalenia się mostu w stanie Gudźarat na zachodzie Indii - poinformowała indyjska agencja prasowa PTI, powołując się na dane lokalnej policji. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w dystrykcie Vadodara, gdzie od kilku dni występowały intensywne opady deszczu.

Minister zdrowia stanu Gudźarat, Rushikesh Patel, przekazał, że w chwili katastrofy na moście znajdowało się kilka samochodów, część z nich spadło bezpośrednio do rzeki. Dotychczas służbom ratunkowym udało się wydobyć i uratować co najmniej pięć osób.

To nie pierwszy taki przypadek

Zawalony most został zbudowany w 1985 roku i prawdopodobnie nie był w ostatnich latach odpowiednio modernizowany. Eksperci zwracają uwagę, że intensywne opady mogły osłabić konstrukcję, co doprowadziło do tragedii.

Katastrofa w Vadodarze to kolejny przykład problemów związanych ze stanem infrastruktury w Indiach. W całym kraju regularnie dochodzi do wypadków na skutek zużycia technicznego mostów i dróg. W 2022 roku również w stanie Gudźarat doszło do jednej z największych tragedii - zawalenia się stuletniego mostu wiszącego, w której zginęły co najmniej 132 osoby.

Na miejscu trwają działania służb ratowniczych i śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn zawalenia się konstrukcji.

