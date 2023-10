Przepełniło się jezioro polodowcowe. Kilkanaście osób zginęło

Z powodu ulew w indyjskim stanie Sikkim doszło do przepełnienia jednego z jezior polodowcowych. Według danych przekazanych w czwartek, w powodzi błyskawicznej zginęło co najmniej 14 osób. Ponad stu mieszkańców jest zaginionych.

