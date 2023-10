Małpa krąży po ulicach metropolii i atakuje ludzi. Są ranni

O sprawie policja z Indianapolis poinformowała w poście opublikowanym na platformie X (dawny Twitter) 5 października. We wpisie wyjaśniono, że poprzedniego dnia funkcjonariusze, wraz z pracownikami organizacji zajmującej się zwierzętami, prowadzili poszukiwania małpy w zachodniej części liczącego blisko 900 tysięcy mieszkańców miasta. To tam zwierzę było widziane po raz ostatni.

"Pojawiły się zgłoszenia o osobach, które małpa lekko raniła. Nie możemy potwierdzić, czy chodzi o ugryzienia" - przekazano w krótkim komunikacie. Do posta dołączono zdjęcie poszukiwanej małpy. W innym policyjnym wpisie nadano jej imię Momo. Policja zaznaczyła, że nie wiadomo, skąd uciekło zwierzę.

Ataki małp w Indiach i Etiopii

W Stanach Zjednoczonych, gdzie małpy trzymane są głównie w zoo i rezerwatach, ataki tych zwierząt są rzadkością. W regionach, w których występują naturalnie, do takich zdarzeń dochodzi stosunkowo regularnie. Doniesienia o ludziach atakowanych przez małpy często pochodzą z Indii. W marcu "Times of India" informował o 70-letniej kobiecie, która została napadnięta przez stado tych zwierząt, gdy poszła do toalety. Nie udało się jej uratować.