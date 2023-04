Ilsa w Australii. Przez 10 minut wiało tak, że padł historyczny rekord

Cyklon tropikalny Ilsa miał piątą, najwyższą kategorię, gdy w czwartek uderzał w północno-zachodnie wybrzeże Australii. Szybko osłabł do kategorii trzeciej, jednak jak ostrzegają tamtejsi meteorolodzy, wciąż może przynosić niezwykle silne porywy wiatru i ulewny deszcz.

Najsilniejszy od ośmiu lat tropikalny cyklon Ilsa zaatakował w piątek północno-zachodnie, słabo zaludnione wybrzeża Australii. Przyniósł ze sobą porywy wiatru o prędkości do 289 kilometrów na godzinę. Cyklon dotarł do wybrzeża w rejonie między portowym miastem Port Hedland a rozległą farmą Wallal Downs Station jako huragan piątej, a więc najwyższej kategorii. Jednak w miarę przesuwania się w głąb lądu, tracił na sile i szybko osłabł do kategorii trzeciej.