Tornado zerwało dach z budynku i cisnęło nim w drugi

Tornado przeszło we wtorek przez stan Illinois. Porywisty wiatr o prędkości do 185 kilometrów na godzinę uderzył w zachodnią część regionu, zrywając dachy z budynków i przewracając drzewa. Niebezpieczna aura ma utrzymać się także w środę rano.

We wtorek przez Środkowy Zachód Stanów Zjednoczonych przeszły gwałtowne burze , przynoszące ze sobą porywisty wiatr i opady gradu wielkości piłek baseballowych. Do Krajowej Służby Pogodowej (NWS) wpłynęły także wstępne raporty o tornadach.

Meteorolodzy NWS do tej pory potwierdzili wystąpienie co najmniej jednego tornada. Zostało ono zaobserwowane w mieście Colona w zachodniej części stanu Illinois około godziny 10 czasu lokalnego we wtorek (w Polsce była wtedy godzina 17). Silny wiatr uszkodził ścianę stacji benzynowej i zerwał z niej dach, ciskając nim w sąsiedni budynek.

We wtorek wieczorem w Illinois i innych stanach nadal obowiązywały ostrzeżenia przed burzami, gradem i możliwością wystąpienia tornad, związane z zimnym frontem atmosferycznym przechodzącym przez kraj. W wielu miejscach będą one w mocy co najmniej do środy. We wschodnich regionach Stanów Zjednoczonych front może przynieść również śnieżyce.